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    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб

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    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб

    Жартівники з мережі згадали про попередній карантин, коли власники торгівельних мереж вигадували способи, щоб обійти заборони

    Із суботи, 14 листопада, в Україні почне діяти карантин вихідного дня. Відповідне рішення ухвалив уряд. Однак, така ініціатива влади знайшла відгук не у всіх українців.

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    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб

    Зокрема, користувачі соціальних мереж згадали про попередній карантин, коли спритні власник кількох торгівельних мереж вигадували способи, щоб обійти урядові заборони.

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    Теги: вихідні коронавірус
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