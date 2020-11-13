Як у соцмережах жартують над карантином вихідного дня. Добірка фотожаб
Жартівники з мережі згадали про попередній карантин, коли власники торгівельних мереж вигадували способи, щоб обійти заборони
Із суботи, 14 листопада, в Україні почне діяти карантин вихідного дня. Відповідне рішення ухвалив уряд. Однак, така ініціатива влади знайшла відгук не у всіх українців.
Зокрема, користувачі соціальних мереж згадали про попередній карантин, коли спритні власник кількох торгівельних мереж вигадували способи, щоб обійти урядові заборони.
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