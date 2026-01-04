Головна Країна Події в Україні
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
фото: ДСНС Харківщини

2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова

Вночі 4 січня у Харкові під час рятувально-пошукових робіт на місці зруйнованого будинку знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише «Главком».

Ця знахідка збільшила кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу 2 січня до чотирьох осіб. Рятувальна операція на місці трагедії наразі триває.

«Знайдено фрагменти тіла ще однієї людини. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають», – написав Терехов.

Пізно ввечері 3 січня рятувальники деблокували тіло третьої жертви.

Раніше під час розбору завалів на місці влучання рятувальники виявили тіло хлопчика. Згодом стало відомо, що під уламками будівлі знайдено і загиблу жінку, яка, за попередніми даними, є матір’ю дитини. 

«Під завалами в Харкові виявлено тіло жінки. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби», – написав очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Теги: Харків ДСНС смерть Олег Синєгубов Ігор Терехов

