Міноборони РФ заявило про масштабну атаку БпЛА з України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Міноборони РФ заявило про масштабну атаку БпЛА з України
Українські дрони нібито атакували 11 регіонів Росії
фото з відкритих джерел

287 українських БпЛА було нібито збито під час масованої атаки на РФ

У Міноборони РФ заявили про наймасованішу атаку безпілотників на РФ за останній час. Відомство запевняє, що збили 287 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

«Протягом минулої ночі... черговими засобами ППО перехоплено і знищено 287 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», – стверджують росіяни.

Скільки БпЛА долетіли до цілей, росіяни традиційно замовчують. 

Зокрема, за даними Кремля, під атакою були 11 регіонів. 118 дронів нібито «збили» над Брянською областю, по 40 – над Калузькою і Московською (зазначається, що 32 БпЛА летіли на Москву), 27 – над Тульською, 19 – над Новгородською, 11 – над Ярославською, 10 – над Липецькою, 6 – над Смоленською, по 5 – над Курською та Орловською областями, 4 – над Воронезькою та 2 – над Рязанською областю РФ.

Нагадаємо, що уночі 11 грудня на хімзаводі ПАТ «Акрон» у Великому Новгороді спалахнула пожежа, ймовірно через атаку дронів. Завод виробляє мінеральні добрива та підтримує стратегічні сектори економіки Росії.

Російські військовослужбовці почали масово госпіталізуватися, щоб уникнути участі в бойових діях. Кількість таких випадків різко зросла на тлі чуток про можливе перекидання підрозділів на Покровський напрямок. Медичні частини бригади свідчать, що кількість звернень вже значно перевищує норму. 

Теги: Міноборони РФ завод росіяни росія дрон

