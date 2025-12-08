У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки: є постраждалі

Ворожий БПЛА пошкодив будинок та автомобілі, виникла пожежа на газопроводі

Внаслідок вибуху виникла пожежа на газопроводі

Цієї ночі у Чернігові стався вибух внаслідок атаки

фото: Дмитро Брижинський

ворожого безпілотника біля багатоповерхового будинку. За інформацією начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, вибухова хвиля вибила вікна та двері в будинку, а також пошкодила кілька автомобілів, що перебували поблизу, пише «Главком».

Після вибуху виникла пожежа на газопроводі, яка вже була локалізована аварійними службами. Дві людини отримали забої внаслідок вибуху. Наразі їм надається медична допомога.

Аварійні служби продовжують працювати на місці події, ліквідуючи наслідки атаки.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Також цієї ночі російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу.