На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці

Через масовану атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру Одещини, у регіоні ввели надзвичайну ситуацію державного рівня

Одеська обласна військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що це рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – написав Кіпер.

За його словами, комісія доручила місцевим адміністраціям, головам громад та поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо обмеження ілюмінації та декоративного освітлення, щоб економити електроенергію для населення та критичної інфраструктури.

Кіпер також підкреслив, що частину коштів резервного фонду направлять громадам для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, щоб забезпечити безперебійну роботу генераторів, які живлять лікарні, школи, пункти незламності та інші життєво важливі об'єкти.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод.

У ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Пишуть, що десь там може бути влучання, але офіційної інформації щодо цього немає.