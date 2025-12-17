Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці
Російські удари по енергетиці Одещини призвели до надзвичайної ситуації
фото з відкритих джерел

Через масовану атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру Одещини, у регіоні ввели надзвичайну ситуацію державного рівня

Одеська обласна військова адміністрація оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що це рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

«Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – написав Кіпер.

За його словами, комісія доручила місцевим адміністраціям, головам громад та поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо обмеження ілюмінації та декоративного освітлення, щоб економити електроенергію для населення та критичної інфраструктури.

Кіпер також підкреслив, що частину коштів резервного фонду направлять громадам для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів, щоб забезпечити безперебійну роботу генераторів, які живлять лікарні, школи, пункти незламності та інші життєво важливі об'єкти.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив по енергетиці, намагаючись занурити місто у темряву та холод. 

У ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Пишуть, що десь там може бути влучання, але офіційної інформації щодо цього немає.

Читайте також:

Теги: обмеження пункти незламності ворог населення місто Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 09:07
Опитування показало високий рівень тривоги європейців через Трампа та можливий конфлікт з Росією
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
4 грудня, 17:29
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
9 грудня, 13:35
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 10:54
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 05:37
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
12 грудня, 20:05
Ситуація з електропостачанням залишається складною. Розгорнуто пункти незламності
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
14 грудня, 23:46
Активність Сонця з 3 по 4 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 грудня: якою буде сонячна активність
3 грудня, 07:33
Найкращий курс дій для Володимира Зеленського – подякувати Трампу за його зусилля та розпочати роботу над планом, вважає The Economist
Мирний план Трампа є зрадою для України – The Economist
22 листопада, 21:31

Події в Україні

На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці
На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію через удари РФ по енергетиці
Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає
Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (відео)
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку та об'єкт інфраструктури (відео)
Сирський: РФ наростила кількість сил для ведення стратегічної наступальної операції
Сирський: РФ наростила кількість сил для ведення стратегічної наступальної операції
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Донеччині окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках: четверо поранених
На Донеччині окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках: четверо поранених

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua