Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни

«Главком» є медіапартнером Business Wisdom Summit

Масштабування компанії, реінтеграція ветеранів, залучення фінансування – на Business Wisdom Summit 10 квітня обговорили найважливіші питання українського бізнесу.

Понад 700 учасників зібралися в Intercontinental Kyiv для інтенсивного навчання, обміну досвідом та живого спілкування.

Стратегіями бізнес-лідерства поділилися управлінці Terwin, Укрпошти, Київстару, Uklon та інших великих компаній.

Відкрив Business Wisdom Summit Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Він поділився тим, як Укрпошта стає підтримкою для українських громадян та бізнесів.

На панельній дискусії партнерство бізнесу та влади обговорили: Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Михайло Шелемба, СЕО компаній «Датагруп» і Volia, Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП. Модератор – Ганна Лічман, українська громадська діячка і політик.

Як інвестувати у розвиток та трансформувати бізнес під час війни, розповів президент корпорації Terwin, співвласник Eva та Varus Руслан Шостак. «Інвестиції – це збереження країни. В усіх наших компаніях ми ухвалили рішення: усі гроші, які маємо, будемо інвестувати в Україну», – наголосив Шостак.

Про цілі, напрями та стратегію волонтерства для бізнесу розповів співзасновник Uklon Дмитро Дубровський. Він порадив компаніям сфокусуватися на одному напрямі допомоги: краще виділити окрему команду під волонтерські ініціативи та приділяти велику увагу промо, оскільки це найскладніша частина збору.

Учасники обговорили, якою має бути системна робота з реінтеграції ветеранів

Про напрями послуг Київстар та розвиток компанії під час війни розповів B2B-директор Костянтин Вечір. Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук поділилася на Business Wisdom Summit інсайтами про інвестиції під час війни. Інструменти торговельного фінансування для середнього та великого корпоративного бізнесу на платформі EximTradePro надав Святослав Кузьмич, директор Департаменту міжнародного бізнесу «Укрексімбанку».

Залучення фінансування для бізнесу також обговорили на панельній дискусії: Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank, Володимир Дубєй, голова правління АТ «Таскомбанк», Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу страхової компанії «Інго».

Якою має бути системна робота з реінтеграції ветеранів, на панельній дискусії обговорили: Марко Мельник, ветеран, підприємець, засновник першого в Україні ветеранського видавництва, Микола Саламаха, ветеран, підприємець співзасновник ТОВ «Ветерано-АГРО», Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест», Олена Семич, директор з управління персоналом ДТЕК, Вячеслав Поліновський, CEO GoITeens. Модератор – Каріна Дорошенко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

На Business Wisdom Summit також відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Медіаменеджер Тетяна Снопко вручає нагороду президенту корпорації Terwin (Eva, Varus) Руслану Шостаку

На Business Wisdom Summit також відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua вдячні партнерам: генеральному партнеру Terwin, головним партнерам Київстар, Райффайзен Банк, VBET Україна, партнерам «ІнтерХім», «Епіцентр», кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, продуктовому партнеру Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, водному партнеру «Небесна Криниця», смачному партнеру Lantmannen Axa, офіційному солодкому партнеру компанії БКК, алкогольним партнерам Jack Daniel's та Latinium.

А також медіапартнерам: генеральному інформаційному партнеру ICTV 2, телеканалам ICTV, «Київ»,«Апостроф ТВ», «Ми Україна», «Ми Україна+», «Еспресо.TV». Онлайн-ресурсам «Ліга:закон», «Апостроф», «Главком», «Ділова столиця», ua news, «44.ua», Postfactum, «Перший бізнесовий», True UA, HR-Liga, «Охорона праці», HiTech Expert, «Логіст FM», Marketer.ua, «Економіст», Founder, Європейській Бізнес Асоціації. Компаніям «Мегаполіс», X-Vision, Infovision, bcmedia.