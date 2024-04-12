Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Стратегіями бізнес-лідерства поділилися управлінці Terwin, Укрпошти, Київстару, Uklon та інших великих компаній
фото: Business Wisdom Summit

«Главком» є медіапартнером Business Wisdom Summit

Масштабування компанії, реінтеграція ветеранів, залучення фінансування – на Business Wisdom Summit 10 квітня обговорили найважливіші питання українського бізнесу.

Понад 700 учасників зібралися в Intercontinental Kyiv для інтенсивного навчання, обміну досвідом та живого спілкування. 

Стратегіями бізнес-лідерства поділилися управлінці Terwin, Укрпошти, Київстару, Uklon та інших великих компаній.

Відкрив Business Wisdom Summit Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Він поділився тим, як Укрпошта стає підтримкою для українських громадян та бізнесів.

На панельній дискусії партнерство бізнесу та влади обговорили: Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, Михайло Шелемба, СЕО компаній «Датагруп» і Volia, Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП. Модератор – Ганна Лічман, українська громадська діячка і політик. 

Як інвестувати у розвиток та трансформувати бізнес під час війни, розповів президент корпорації Terwin, співвласник Eva та Varus Руслан Шостак. «Інвестиції – це збереження країни. В усіх наших компаніях ми ухвалили рішення: усі гроші, які маємо, будемо інвестувати в Україну», – наголосив Шостак.

Про цілі, напрями та стратегію волонтерства для бізнесу розповів співзасновник Uklon Дмитро Дубровський. Він порадив компаніям сфокусуватися на одному напрямі допомоги: краще виділити окрему команду під волонтерські ініціативи та приділяти велику увагу промо, оскільки це найскладніша частина збору. 

Учасники обговорили, якою має бути системна робота з реінтеграції ветеранів
Учасники обговорили, якою має бути системна робота з реінтеграції ветеранів

Про напрями послуг Київстар та розвиток компанії під час війни розповів B2B-директор Костянтин Вечір. Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку Олександра Прохорчук поділилася на Business Wisdom Summit інсайтами про інвестиції під час війни. Інструменти торговельного фінансування для середнього та великого корпоративного бізнесу на платформі EximTradePro надав Святослав Кузьмич, директор Департаменту міжнародного бізнесу «Укрексімбанку». 

Залучення фінансування для бізнесу також обговорили на панельній дискусії: Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank, Володимир Дубєй, голова правління АТ «Таскомбанк», Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, Андрій Семченко, директор з корпоративного бізнесу страхової компанії «Інго».

Якою має бути системна робота з реінтеграції ветеранів, на панельній дискусії обговорили: Марко Мельник, ветеран, підприємець, засновник першого в Україні ветеранського видавництва, Микола Саламаха, ветеран, підприємець співзасновник ТОВ «Ветерано-АГРО», Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест», Олена Семич, директор з управління персоналом ДТЕК, Вячеслав Поліновський, CEO GoITeens. Модератор – Каріна Дорошенко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

На Business Wisdom Summit також відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Медіаменеджер Тетяна Снопко вручає нагороду президенту корпорації Terwin (Eva, Varus) Руслану Шостаку
Медіаменеджер Тетяна Снопко вручає нагороду президенту корпорації Terwin (Eva, Varus) Руслану Шостаку
На Business Wisdom Summit також відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»
На Business Wisdom Summit також відбулася церемонія нагородження бізнес-лідерів за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua вдячні партнерам: генеральному партнеру Terwin, головним партнерам Київстар, Райффайзен Банк, VBET Україна, партнерам «ІнтерХім», «Епіцентр», кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, продуктовому партнеру Coca-Cola Beverages Ukraine Limited, водному партнеру «Небесна Криниця», смачному партнеру Lantmannen Axa, офіційному солодкому партнеру компанії БКК, алкогольним партнерам Jack Daniel's та Latinium. 

А також медіапартнерам: генеральному інформаційному партнеру ICTV 2, телеканалам ICTV, «Київ»,«Апостроф ТВ», «Ми Україна», «Ми Україна+», «Еспресо.TV». Онлайн-ресурсам «Ліга:закон», «Апостроф», «Главком», «Ділова столиця», ua news, «44.ua», Postfactum, «Перший бізнесовий», True UA, HR-Liga, «Охорона праці», HiTech Expert, «Логіст FM», Marketer.ua, «Економіст», Founder, Європейській Бізнес Асоціації. Компаніям «Мегаполіс», X-Vision, Infovision, bcmedia. 

Теги: інвестиції гроші бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США знову зафіксували нестачу у державному кошторисі
У державному бюджеті США знову з'явилась велика дірка
14 березня, 16:36
Фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати грошову допомогу
Кабмін вводить нові виплати для фермерів
15 березня, 18:26
Акторка разом із пораненими бійцями знялася для благодійного календаря – гроші з його продажу підуть на реабілітацію військових з ампутаціями
Порноакторка підтримала військових з ампутаціями та розділила мережу на два табори
19 березня, 13:53
За словами Маска, цей проєкт отримає назву Blindsight
Ілон Маск анонсував розробку нейрочіпів для повернення зору сліпим
22 березня, 05:23
Біженці у Німеччині будуть отримувати соцвиплати на картку
Баварія вводить платіжні картки для біженців: хто і як може користуватись
22 березня, 16:20
Україна отримала третій транш від МВФ
Україна отримала третій транш від МВФ
26 березня, 12:04
Трамп вніс $175 млн застави, щоб уникнути арешту своїх активів
Трамп вніс $175 млн застави, щоб уникнути арешту своїх активів
2 квiтня, 07:14
Рибний ринок Норянчжин, Південна Корея
Чому росіяни тікають від мобілізації в Південну Корею: відверті історії чоловіків
5 квiтня, 20:00
Тайвань розташований в одному із найбільш активних у сейсмічному плані регіонів світу
Землетрус на Тайвані: Японія надасть $1 млн екстреної допомоги постраждалим
7 квiтня, 04:37

Пресрелізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
99K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
67K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
52K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
26K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
25K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua