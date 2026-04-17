Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС

Низькі цінові обмеження вбивають маневрову газову генерацію – Макогон

Дефіцит електроенергії в Україні посилився на тлі російських атак, проблем з імпортом і зупинки частини газової генерації, що вже призвело до повернення графіків відключень. Однією з причин цього екскерівник Оператора ГТС України Сергій Макогон називає дію прайс-кепів.

За його словами, адміністративні цінові обмеження разом із ПСО спотворюють ринок і не дозволяють системі ефективно реагувати на дефіцит.

«Я точно проти будь-яких ПСО та прайс-кепів, а за ринкові ціни й адресні субсидії», – наголосив Макогон.

Він підкреслив, що підтримка генерації має здійснюватися прозоро, а не через викривлення цінових сигналів на ринку.

Макогон також звернув увагу, що найбільш критичною залишається ситуація у ранкові години, коли відновлювана генерація ще не покриває попит, а обмеження імпорту через прайс-кепи лише посилюють дефіцит.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що через заниження прайс-кепів з енергосистеми «випадає» до 800 МВт електроенергії.