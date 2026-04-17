Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Низькі цінові обмеження вбивають маневрову газову генерацію – Макогон

Дефіцит електроенергії в Україні посилився на тлі російських атак, проблем з імпортом і зупинки частини газової генерації, що вже призвело до повернення графіків відключень. Однією з причин цього екскерівник Оператора ГТС України Сергій Макогон називає дію прайс-кепів.

За його словами, адміністративні цінові обмеження разом із ПСО спотворюють ринок і не дозволяють системі ефективно реагувати на дефіцит.

«Я точно проти будь-яких ПСО та прайс-кепів, а за ринкові ціни й адресні субсидії», – наголосив Макогон.

Він підкреслив, що підтримка генерації має здійснюватися прозоро, а не через викривлення цінових сигналів на ринку.

Макогон також звернув увагу, що найбільш критичною залишається ситуація у ранкові години, коли відновлювана генерація ще не покриває попит, а обмеження імпорту через прайс-кепи лише посилюють дефіцит.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що через заниження прайс-кепів з енергосистеми «випадає» до 800 МВт електроенергії.

Теги: обмеження електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» радить перенести на денний час користування потужними електроприладами
Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Сьогодні, 19:27
Наслідки пожежі, спричиненої запуском феєрверка
На Вишгородщині 19-річний хлопець запустив феєрверк і підпалив поле (фото)
15 квiтня, 16:17
Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків
Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав
14 квiтня, 23:58
Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
14 квiтня, 11:12
У європейських країнах час від часу лунають розмови про повернення українських чоловіків додому
Чи буде Естонія повертати українських чоловіків? Відповідь посла
11 квiтня, 15:15
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
28 березня, 22:28
Найскладніша ситуація нині на Чернігівщині та Одещині
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області
26 березня, 11:23
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 22 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
21 березня, 23:08
Світло зникло на лівому березі Києва
Київ: на лівому березі виникли перебої зі світлом і водою
21 березня, 22:45

Бізнес

Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС
Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС
Ощадбанк подав новий позов проти РФ: деталі
Ощадбанк подав новий позов проти РФ: деталі
Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС
Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС
Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»
Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»
Низькі прайс-кепи вже скоротили імпорт електроенергії з ЄС – Перша енергетична рада
Низькі прайс-кепи вже скоротили імпорт електроенергії з ЄС – Перша енергетична рада

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua