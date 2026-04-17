Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Співзасновник Netflix йде з компанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Співзасновник Netflix йде з компанії
Рід Гастінгс заснував компанію майже 30 років тому
фото: AP

Голова правління Netflix планує зосередитися на благодійності

Голова правління Netflix Рід Гастінгс залишає компанію, яку заснував 29 років тому. Акції компанії впали приблизно на 9%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У листі до інвесторів Netflix заявив, що Гастінгс не балотуватиметься на переобрання на щорічних зборах у червні та планує зосередитися на благодійності та інших заняттях. Гастінгс перетворив Netflix з бізнесу з розсилки DVD поштою на глобального стримінгового гіганта, який створив революцію в розповсюдженні фільмів і телесеріалів. Він також провів компанію через пандемію.

«Мій справжній внесок у Netflix полягав не в одному рішенні, а радше у побудові компанії, яку інші могли б успадкувати та вдосконалити», – написав Гастінгс після заяви про своє звільнення.

Виконавчий співдиректор Netflix Грег Пітерс заявив, що станом на кінець минулого року компанія мала понад 325 млн передплатників і загальну аудиторію приблизно мільярд людей.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Тим часом, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix.

До слова, Компанія Paramount Skydance підписала угоду про придбання Warner Bros. Discovery на $110 млрд.

Читайте також:

Теги: Netflix звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці на окупованих територіях прикрашають великодню випічку синьо-жовтими кольорами
Синьо-жовтий Великдень: як українці в окупації святкують та чекають на звільнення
12 квiтня, 18:37
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
9 квiтня, 01:32
Користувачам Netflix повернуть до 500 євро
Netflix доведеться повернути гроші користувачам: що сталося
6 квiтня, 18:55
Рух опору активно діє на окупованих територіях
Українка в окупації надає секс-послуги російським солдатам та виманює їхні таємниці
4 квiтня, 18:15
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля
3 квiтня, 10:14
Попереду у ветерана довга реабілітація
Військовому після повернення з російського полону пересадили серце
28 березня, 17:15
Підписка тепер коштує до $26,99 на місяць
Netflix підвищив ціни на підписку: скільки тепер коштує перегляд фільмів
27 березня, 21:04
Університет провів внутрішню перевірку щодо порушення професором мовного законодавства
В Одесі звільнено професора технологічного університету через російську мову
27 березня, 17:06
Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва
Президент вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Мощуна
21 березня, 15:43

Бізнес

Співзасновник Netflix йде з компанії
Співзасновник Netflix йде з компанії
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Зниження граничних цін зупинило когенерацію і загострило дефіцит електроенергії – експерт
Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС
Газова генерація зупиняється через знижені прайс-кепи – екскерівник Оператора ГТС
Ощадбанк подав новий позов проти РФ: деталі
Ощадбанк подав новий позов проти РФ: деталі
Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС
Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС
Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»
Україна домовилася про купівлю американського енергообладнання для «Нафтогазу»

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua