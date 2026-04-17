Співзасновник Netflix йде з компанії

Рід Гастінгс заснував компанію майже 30 років тому

Голова правління Netflix планує зосередитися на благодійності

Голова правління Netflix Рід Гастінгс залишає компанію, яку заснував 29 років тому. Акції компанії впали приблизно на 9%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У листі до інвесторів Netflix заявив, що Гастінгс не балотуватиметься на переобрання на щорічних зборах у червні та планує зосередитися на благодійності та інших заняттях. Гастінгс перетворив Netflix з бізнесу з розсилки DVD поштою на глобального стримінгового гіганта, який створив революцію в розповсюдженні фільмів і телесеріалів. Він також провів компанію через пандемію.

«Мій справжній внесок у Netflix полягав не в одному рішенні, а радше у побудові компанії, яку інші могли б успадкувати та вдосконалити», – написав Гастінгс після заяви про своє звільнення.

Виконавчий співдиректор Netflix Грег Пітерс заявив, що станом на кінець минулого року компанія мала понад 325 млн передплатників і загальну аудиторію приблизно мільярд людей.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Тим часом, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix.

До слова, Компанія Paramount Skydance підписала угоду про придбання Warner Bros. Discovery на $110 млрд.