Співзасновник Netflix йде з компанії
Голова правління Netflix планує зосередитися на благодійності
Голова правління Netflix Рід Гастінгс залишає компанію, яку заснував 29 років тому. Акції компанії впали приблизно на 9%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
У листі до інвесторів Netflix заявив, що Гастінгс не балотуватиметься на переобрання на щорічних зборах у червні та планує зосередитися на благодійності та інших заняттях. Гастінгс перетворив Netflix з бізнесу з розсилки DVD поштою на глобального стримінгового гіганта, який створив революцію в розповсюдженні фільмів і телесеріалів. Він також провів компанію через пандемію.
«Мій справжній внесок у Netflix полягав не в одному рішенні, а радше у побудові компанії, яку інші могли б успадкувати та вдосконалити», – написав Гастінгс після заяви про своє звільнення.
Виконавчий співдиректор Netflix Грег Пітерс заявив, що станом на кінець минулого року компанія мала понад 325 млн передплатників і загальну аудиторію приблизно мільярд людей.
Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros., включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Тим часом, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix.
До слова, Компанія Paramount Skydance підписала угоду про придбання Warner Bros. Discovery на $110 млрд.
