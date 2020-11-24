Чорна п'ятниця у MOYO.ua: особливості Black Friday в українському омні-рітейлі

Омніканальний рітейл MOYO.ua запустив щорічний осінній розпродаж. Black Friday стартувала 23 листопада. Триватиме вона цілий тиждень.

А 30 листопада відбудеться Кіберпонеділок, який дозволить насолодитися шопінгом зі знижками тим покупцям, які не встигли зробити це під час самої Чорної пʼятниці.

Як проходить Black Friday в MOYO.ua та які товари найвигідніше купувати під час грандіозного «свята знижок»?

Головні особливості «чорно п'ятничного» розпродажу

Чорна пʼятниця у MOYO.ua — це чудова можливість вигідно придбати ті товари, які раніше здавалися недоступними через занадто високу ціну. Адже знижки у Мойо поширюються на всі групи продукції, представленої у каталозі. Вигідними цінами під час Black Friday можуть похвалитися не тільки гаджети (наприклад, смартфони, розумні годинники), але й інші різновиди техніки, а також аксесуари.

Головні ознаки Чорної пʼятниці у Мойо.

Розміри знижок до 50% на товари з різних категорій. Можливість придбання акційних товарів без реєстрації та введення промокодів. Акції діють навіть вночі, тому зробити замовлення можна в будь-який зручний час. На деякі товари з топового цінового сегмента поширюються знижки, сума яких перевищує 5 тисяч гривень. Безкоштовне доставляння діє для тих покупців, які зробили замовлення вартістю від 500 гривень.

Безкоштовне транспортування замовленого товару здійснюється як у поштові відділення, так і за адресою.

Що купити під час Black Friday?

Найбільше суперпропозицій представлено у категорії «Ноутбуки й компʼютерна техніка». Отже, Чорна пʼятниця — це чудовий привід:

замінити застарілий робочий ПК на новий;

придбати компактний лептоп, який завжди буде під рукою навіть під час подорожей;

нарешті купити омріяний ігровий ноутбук або стаціонарний компʼютер з потужним апаратним забезпеченням.

Для нової IT-техніки можуть знадобитися нові аксесуари. На них також поширюється дія великих знижок у MOYO.ua. Зекономити можна на покупці:

дротових і бездротових навушників, ігрових гарнітур;

клавіатур і мишок;

веб-камер;

ігрових маніпуляторів різних типів;

джерел безперебійного живлення та інших пристроїв і пристосувань.

Товари зі зменшеними цінами доступні також в категорії «Телевізори». Знижки на популярні моделі від деяких відомих виробників (наприклад Sony і Samsung) сягають 30%. А бюджетні пристрої Kivi, завдяки акціям, можна придбати за «смішною» ціною.

Також вигідні пропозиції представлені в розділах каталогу «Побутова техніка» та «Електроінструменти». За суперцінами можна купити обновки для кухні та прилади для роботи в майстерні чи в саду.

А найприємніший сюрприз від MOYO.ua — знижки на новинки. Навіть ті флагманські гаджети, офіційні продажі яких стартували зовсім нещодавно, під час Чорної пʼятниці стають доступнішими.