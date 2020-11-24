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    Чорна п'ятниця у MOYO.ua: особливості Black Friday в українському омні-рітейлі

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    Чорна п'ятниця у MOYO.ua: особливості Black Friday в українському омні-рітейлі

    Омніканальний рітейл MOYO.ua запустив щорічний осінній розпродаж. Black Friday стартувала 23 листопада. Триватиме вона цілий тиждень.

    А 30 листопада відбудеться Кіберпонеділок, який дозволить насолодитися шопінгом зі знижками тим покупцям, які не встигли зробити це під час самої Чорної пʼятниці. 

    Як проходить Black Friday в MOYO.ua та які товари найвигідніше купувати під час грандіозного «свята знижок»? 

    Головні особливості «чорно п'ятничного» розпродажу

    Чорна пʼятниця у MOYO.ua — це чудова можливість вигідно придбати ті товари, які раніше здавалися недоступними через занадто високу ціну. Адже знижки у Мойо поширюються на всі групи продукції, представленої у каталозі. Вигідними цінами під час Black Friday можуть похвалитися не тільки гаджети (наприклад, смартфони, розумні годинники), але й інші різновиди техніки, а також аксесуари. 

    Головні ознаки Чорної пʼятниці у Мойо.

    1. Розміри знижок до 50% на товари з різних категорій. 
    2. Можливість придбання акційних товарів без реєстрації та введення промокодів. 
    3. Акції діють навіть вночі, тому зробити замовлення можна в будь-який зручний час. 
    4. На деякі товари з топового цінового сегмента поширюються знижки, сума яких перевищує 5 тисяч гривень. 
    5. Безкоштовне доставляння діє для тих покупців, які зробили замовлення вартістю від 500 гривень.

    Безкоштовне транспортування замовленого товару здійснюється як у поштові відділення, так і за адресою. 

    Що купити під час Black Friday? 

    Найбільше суперпропозицій представлено у категорії «Ноутбуки й компʼютерна техніка». Отже, Чорна пʼятниця — це чудовий привід:

    • замінити застарілий робочий ПК на новий;
    • придбати компактний лептоп, який завжди буде під рукою навіть під час подорожей;
    • нарешті купити омріяний ігровий ноутбук або стаціонарний компʼютер з потужним апаратним забезпеченням. 

    Для нової IT-техніки можуть знадобитися нові аксесуари. На них також поширюється дія великих знижок у MOYO.ua. Зекономити можна на покупці:

    • дротових і бездротових навушників, ігрових гарнітур;
    • клавіатур і мишок;
    • веб-камер;
    • ігрових маніпуляторів різних типів;
    • джерел безперебійного живлення та інших пристроїв і пристосувань. 

    Товари зі зменшеними цінами доступні також в категорії «Телевізори». Знижки на популярні моделі від деяких відомих виробників (наприклад Sony і Samsung) сягають 30%. А бюджетні пристрої Kivi, завдяки акціям, можна придбати за «смішною» ціною. 

    Також вигідні пропозиції представлені в розділах каталогу «Побутова техніка» та «Електроінструменти». За суперцінами можна купити обновки для кухні та прилади для роботи в майстерні чи в саду. 

    А найприємніший сюрприз від MOYO.ua — знижки на новинки. Навіть ті флагманські гаджети, офіційні продажі яких стартували зовсім нещодавно, під час Чорної пʼятниці стають доступнішими.

    Теги: свята Україна
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