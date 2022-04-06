Фільм загиблого в Маріуполі литовського режисера вийшов онлайн

Документальну стрічку «Маріуполіс» може переглянути кожен охочий

Документальна стрічка «Маріуполіс» литовського режисера Мантаса Кведаравічуса, який загинув у Маріуполі, випустив онлайн-кінотеатр Takflix.

«Онлайн-кінотеатр Takflix випустив документальну стрічку «Маріуполіс» на згадку про Мантаса Кведаравічюса – литовського режисера, якого 2 квітня вбили в Маріуполі. Фільм доступний на всіх територіях мовою оригіналу з англійськими субтитрами. 50% від продажу квитків передадуть маріупольським організаціям «Платформа ТЮ», «ТворчСхід» та «Пілігрим», які допомагають з евакуацією городян», – ідеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок.

Мантас Кведаравічюс – режисер та антрополог, народився у 1976 році у місті Біржай у Литві. Загинув 2 квітня 2022 року у Маріуполі.

Зняв такі документальні фільми: «Стасіс або Парфенон», «Барзах», «Маріуполіс».

Подивитися фільм можна на сайті онлайн-кінотеатру.

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