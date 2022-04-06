Обстріл Дніпропетровщини: пожежу загасили, постраждалих немає

Уночі рашисти атакували нафтобазу і завод

Уночі 6 квітня окупанти атакували з повітря Дніпропетровську область. Авіаударів зазнали нафтобаза та завод. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

«Пожежу на заводі щойно загасили. Рятувальники боролися з полум’ям понад вісім годин. Дякую кожному з вас за роботу. На цю годину у нас все більш-менш нормально», – написав Резніченко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Дніпропетровщини нафтобазу з горючим знищено.

Уночі 5 квітня над територією Дніпропетровської області протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети.

Напередодні росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

Як відомо, Росія збирається використати територію Придністров’я для наступу на Україну – Генштаб.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

Читайте також: