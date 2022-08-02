Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн

Chernovetskyi Investment Group спрямовує мільйони на підтримку України

За п'ять місяців воєнного стану Chernovetskyi Investment Group (CIG) надав допомогу на суму 85,5 млн грн. З них 34,6 млн грн було витрачено на транспорт, одяг та обладнання. Також компанія придбала військових ОВДП на 30 млн грн.

Ще 11,3 млн грн CIG перерахував на спеціальний рахунок НБУ та до фондів «Повернись Живим» і «Save Ukraine». 9,6 млн грн було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.

«CIG продовжуватиме спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні прямо зараз вистояти, а потім – відновитися», – повідомляють у компанії.