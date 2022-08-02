Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн

Христина Жиренко
Сьогодні, 12:58 glavcom.ua
Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн
Компанія робить великі благодійні внески
фото: Chernovetskyi Investment Group

Chernovetskyi Investment Group спрямовує мільйони на підтримку України

За п'ять місяців воєнного стану Chernovetskyi Investment Group (CIG) надав допомогу на суму 85,5 млн грн. З них 34,6 млн грн було витрачено на транспорт, одяг та обладнання. Також компанія придбала військових ОВДП на 30 млн грн.

Ще 11,3 млн грн CIG перерахував на спеціальний рахунок НБУ та до фондів «Повернись Живим» і «Save Ukraine». 9,6 млн грн було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.

«CIG продовжуватиме спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні прямо зараз вистояти, а потім – відновитися», – повідомляють у компанії.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) – одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі, заснована у 2013 році. Її інвестиційний потенціал – понад $100 млн, і, маючи інвестиції на міжнародному рівні, CIG фокусується на українському IT-ринку.

CIG є засновником платформи CIG R&D LAB – проєкту із розвитку ІТ в Україні, який об’єднує три технічних університети у Львові, Харкові та Одесі.

Теги: війна благодійність

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні діє багато благодійних фондів, які вже зарекомендували себе з найкращого боку
Як перевірити, кому ви надсилаєте гроші на благодійність?
13 липня, 20:00
Більша частина статків Гейтса пов’язана з акціями Microsoft
Білл Гейтс хоче передати майже всі свої статки на благодійність
16 липня, 10:45
Головнокомандувач Збройних Сил України знайшов час, аби допомогти дітям
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01

Суспільство

Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн
Компанія Степана Черновецького за п'ять місяців воєнного стану надала допомогу на 85,5 млн грн
Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика
Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика
Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня
Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня
ЗМІ знайшли фото Кейт Міддлтон, яке схоже на знімок Зеленської
ЗМІ знайшли фото Кейт Міддлтон, яке схоже на знімок Зеленської
Черги на відправку чекають 16 суден з українським продовольством, – Зеленський
Черги на відправку чекають 16 суден з українським продовольством, – Зеленський
2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
10K
ЗСУ повідомили хороші новини для Миколаєва   
9221
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
6504
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6292
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6198
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)

Новини

СБУ викрила декілька схем вивозу призовників за кордон (фото)
Сьогодні, 12:41
На Прикарпатті «благодійники» продавали машини з гумдопомоги
Сьогодні, 12:29
Експосадовець Секретаріату Кабміну постане перед судом за держзраду
Сьогодні, 12:07
Окупований Крим готується до повернення під контроль України – розвідка
Сьогодні, 11:46
Окупанти вранці вдарили мінометами по Сумщині 
Сьогодні, 11:32
Рідні полонених «азовців» вимагатимуть відставки голови Червоного Хреста
Сьогодні, 11:31

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту