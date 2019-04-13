Global Teacher Prize Ukraine: в Україні стартує новий сезон премії для вчителів



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11 квітня розпочинається третій сезон щорічної національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine

Цього року переможець премії отримає рік безкоштовного навчання, поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 та головний грошовий приз у 250 000 гривень.

«У 2019 році увага українців прикута до президентських та парламентських виборів. Але насправді головні вибори року в Україні — це обрання найкращих учителів, — говорить Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія», організатор та голова журі премії Global Teacher Prize Ukraine. — Саме освітяни зараз виховують майбутніх президентів країни, інноваторів, лідерів думок. Сучасна школа — не про минуле, вона про зміни в суспільстві, про інновації. Мета премії — наголосити на важливості професії вчителя, бо майбутнє України починається сьогодні в шкільних аудиторіях».

Цього року найкращого вчителя України оберуть серед десяти фіналістів. До експертного журі національної премії увійшли голова «Освіторії» Зоя Литвин, телеведуча ТСН та куратор премії Наталія Мосейчук, ініціатор і натхненник освітнього руху EdCamp в Україні Олександр Елькін, заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 Олександр Жук та ще двоє членів журі, що стануть відомі вже скоро.

За два роки в національній премії Global Teacher Prize Ukraine взяли участь понад 5000 учителів. Переможець 2017 року Паул Пшенічка потрапив до рейтингу «100 найвпливовіших українців» журналу «Фокус» (уперше за 26 років незалежності в такому рейтингу опинився педагог) та виступив перед депутатами з трибуни Верховної Ради. А переможець премії 2018 року, викладач інформатики із Запоріжжя Олександр Жук, увійшов до рейтингу «30 under 30» за версією Kyiv Post та до топ-10 інноваторів України у рейтингу журналу «Фокус».

«Ключ до незворотніх реформ в країні — це вчителі. Вони критично мислять, розуміють, що світ сьогодні глобальний, знають як бути корисними і, нарешті, вміють цьому навчити. Премія Global Teacher Prize Ukraine показує країні саме таких вчителів, демонструє, що їх багато. Я закликаю всіх українських вчителів подаватися на премію. Ви відчуєте впевненість у своїх силах та відчуття педагогічної свободи», — зазначила Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич.

З 11 квітня до 1 серпня всі вчителі середньої школи можуть подати заявку учасника на офіційному сайті премії http://globalteacherprize.org.ua. Номінувати свого вчителя також зможуть усі охочі українці.

Global Teacher Prize — «Нобелівська премія» для вчителів, започаткована арабським мільярдером Санні Варкі у 2014 році. Це одна з найбільших премій у світі за професійні досягнення, а у сфері освіти — перша і єдина премія такого масштабу. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя та становить 1 000 000 доларів. Національну премію в Україні з 2017 року реалізує громадська спілка «Освіторія», мета якої не лише популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж викладача.