Куди сходити у серпні: вистави про кохання, секс та дружбу від театру «Чорний Квадрат»



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У серпні на гостей Caribbean Club чекають вісім вистав

Театр-студія імпровізації «Чорний Квадрат» та улюблений столичний концерт-хол Caribbean Club готують на серпень насичену театральну програму. Комедійні вистави про кохання, секс та дружбу будуть відбуватися у закладі декілька разів на тиждень.

«Запорука затишного романтичного вечора – улюблений салат або десерт, пляшка білого напівсухого та вистава «Чорного Квадрату» про секс. Що може бути краще? Приходьте! У серпні буде багато цікавих історій!», – з посмішкою розповідає Анастасія Ваганова, програмна директорка Caribbean Club.

У серпні на гостей чекають 8 вистав: «Роздягайся – будемо... говорити!» (3 серпня), «Гола правда» (5 серпня), «9,5 хвилин до та після сексу» (10 серпня), «Не випадкові зв'язки» (12 серпня), «Хто кого хоче…?» (19 серпня), «Пробач. Прощай. Сміття вынесу сам» (22 серпня), «Шукаю чоловіка на кожен день» (26 серпня), «Ти моє ВСЕ» (27 серпня). Коротко розповідаємо про кожну з них.

3 серпня – «Роздягайся – будемо... говорити!»

Хітова вистава «Чорного квадрату», в якій творці вирішили з властивим їм тонким гумором заглибитися в еротичні відносини між «М» та «Ж» і довести, що любов – не більш, ніж секс з перешкодами. І якщо сексу занадто мало, а перешкод занадто багато, то врятувати відносини допоможуть тільки екстра-заходи – наприклад, вчасно витягнутий з шафи в спальні скелетик.

5 серпня – «Гола правда»

Часто нам здається, що для того, щоб бути щасливим, обов’язково треба бути красивим, багатим і відомим. Герої цієї історії яскраво і барвисто доводять, що це не так – щирість часто важливіше краси, а душевна гармонія в парі набагато важливіше багатства. А коли діти вже виросли, які цінності стануть найважливішими для них? Це не просто цікавий і веселий спектакль, це нестримне еротичне хуліганство! Буде смішно, смачно, цікаво і приємно.

10 серпня – «9,5 хвилин до та після сексу»

Проєкт «Чорного квадрату», який користується просто шаленою популярністю. Вистава про те, якими обхідними, іноді просто неправдивими шляхами пара (хоча, не завжди тільки пара) людей приходить або не приходить до сексу і якими химерними способами стараються потім піти від наслідків. Як відбувається, що чоловік і жінка опиняються в одному ліжку? Що варто робити, і що не потрібно говорити? А що трапляється саме собою? Що відбувається далі? Щось же змінюється всередині нас після всього цього? Ось питання цього проєкту. На ці питання актори будуть шукати відповіді.

12 серпня – «Не випадкові зв'язки»

П’ять історій абсолютно різних людей про найголовніше в житті кожного з нас. Вистава про те, що: «В цьому житті випадковостей немає, кожен крок залишає слід, і дива немає, збіги вкрай рідкісні...». Випадок – друге ім’я Бога. А любов, швидше за все, перше! А чи буде в цьому спектаклі про секс? Звичайно так! Тільки в цій темі завжди зустрічається і випадковість, і любов в крайньому своєму прояві. Поліна Голованова і Дмитро Басій грають цей спектакль з високим ступенем щирості, відвертості і енергії. Рідкісний випадок, коли сміх не тільки веселить душу, а й змушує її розчулитися.

19 серпня – «Хто кого хоче…?»

Історія про взаємовідносини між чоловіком і жінкою, адже ця тема близька всім і кожному. Цей спектакль про випадкові невипадкові зустрічі і дивовижні їх продовження, про охолонувші почуття, які вимагають радикальних змін. Вистава етюдна, яскрава, неймовірно смішна, але і лірична одночасно, як і самі Костянтин Данилюк та Ірина Гатун, які закохують в себе з першої секунди! Після перегляду вистави м’язи обличчя будуть відчувати солодкий біль від невпинного сміху.

22 серпня – «Пробач. Прощай. Сміття винесу сам»

Розумна, пристрасна, ефектна, тонка, сучасна, близька до мелодрами і одночасно з цим сповнена гротескного гумору вистава. Діма обожнює Олю. Оля обожнює Миколу Анатольовича, а йому 45 років і він одружений. Катя любить свого чоловіка. Так любовний трикутник перетворюється на квадрат. В цьому спектаклі досить гумору та душевних переживань, адже кохання не знає меж, віку та не має совісті. Кохання можна відчути з першого погляду та не відпускати. А можна шукати все життя, та так і не знайти.

26 серпня – «Шукаю чоловіка на кожен день»

Лірична комедія про кохання. Підходить для людей, які люблять романтику на межі з казкою і happy endи. Без вульгарності, проте з еротичними моментами, без величезного філософського сенсу, однак теми вистави близькі кожному з нас. Кохання буває різне і у кожного воно своє і проявляється по-своєму. Воно живе в нас. Заради нього люди готові робити божевільні і нереальні речі. І як мало потрібно часу, щоб зрозуміти і відчути «що таке кохання і з чим його їдять?!». Сюжет вистави не такий простий, як може здатися, і в цьому його фішка.

27 серпня – «Ти моє ВСЕ»

Казка про любов. Насправді, такого не буває, а якщо і трапляється – то так рідко, що прирівнюється до того, що такого не буває. Це ідеалізована, неймовірна, фантастична історія, яку приємно і потрібно подивитися ввечері з друзями або коханою людиною. Тому що після вистави є ризик обговорювати її до самого ранку. Бажання і розуміння, довіра та ревнощі – ці теми близькі будь-якому глядачеві і, можна сказати, що ця сексуальна казка – про вас. Якщо хочете від душі посміятися і розчулитися – ця вистава для вас.