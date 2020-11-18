Осенние платья 2020 года – тенденции и рекомендации

Большое количество предметов из женского гардероба – это универсальные вещи, способствующие созданию оригинального стиля и образа.

Но все равно необходимо тщательно проанализировать ассортимент и сделать подбор, основываясь на своих предпочтениях. Чаще всего выбираются именно платья, являющиеся наилучшим и практичным решением под все задачи.

Важно выбирать платья по сезону, учитывая модные тенденции, температурный режим, правила и личные предпочтения. На осенний период 2020 года наиболее актуальными являются платья, дополняемые кружевом, вырезами на талии и отложными воротниками. Также рекомендуется обратить внимание на оригинальные наряды в богемном стиле.

Какими должны быть платья?

Желательно выбирать что-нибудь универсальное, если хочется использовать платье каждый день. Но Vogue рекомендует всегда держать в гардеробе несколько разновидностей данной одежды. Платьев никогда не бывает мало и все они должны быть таковыми:

на каждый день (удобство, практичность и простоту подарят платья из трикотажного материала);

офисные (лаконичные оттенки должны соответствовать общим правилам и дресс-коду);

праздничные (красивые, броски и даже смелые предложения всегда можно надевать на празднование);

вечерние (оригинальные, изысканные и идеально сидящие по фигуре с небольшими элементами декора).

В зависимости от фигуры можно также купить мини, миди, макси, а также платья с глубокими вырезами. Их рационально использовать только в особых случаях и ситуациях, когда это действительно будет оправданным решением.

Принты также не будут лишними. Цветочные картинки, полоски и клетка актуальны на 2020 года. Допускаются даже надписи и небольшие капюшоны. Они будут не только элементом декора, но и функциональным дополнением к образу.

Ткани и оттенки

Приветствуются пестрые оттенки, но также не стареет и классика, т.е. черный, белый и синий цвет. Нежные горчичные, розовые, песочные и мятные оттенки не станут лишними для хорошей и солнечной погоды. Из тканей существенно преобладает трикотаж. Но нередко фигурирует вискоза, бархат, габардин и костюмная ткань.

Ключевые разновидности платьев

Не лишним будет узнать советы дизайнеров и производителей. Их можно прочитать в статье, где есть полезная аналитика от опытных мастеров своего дела. Оригинальные вырезы в конце 2020 года никто не забывает. Они уже стали классикой, а открытая спина лишь добавит изюминки. Кстати, эта покупка может стать прекрасной мотивацией, чтобы отправиться в спортивный зал.

Черное кружево выглядит очень обаятельно, загадочно и утонченно. Дизайнерам в первую очередь нравится фактура, которой они с большим удовольствием вдохновляются, чтобы вновь вернуть в моду образы начала 20 столетия.

Платье-кейп является торжественным и одновременно привлекательным благодаря уникальному крою. Придается особое благородство, а также удобство и лаконичность. Большинство таких платьев являются торжественными и праздничными.

Белый воротник относительно редкое явление в платьях, но сегодня он актуальный. Дизайнеры стараются экспериментировать с длиной и шириной, добавляют несколько новых декоративных элементов. Подобная деталь заметно освежает образ.

Сарафаны чаще всего ассоциируются с летним периодом, хотя в теплую осень они также подойдут для разнообразия гардероба. Такие платья смело сочетаются с жакетами и тонкими гольфами, поэтому никому не будет холодно.

Драпировка – это отличное решение для праздника. Тем более такие платья корректируют фигуру и за несколько мгновений помогут убрать недостатки. Образ будет легким, воздушным и приятным, несмотря на то что это осеннее платье.