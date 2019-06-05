Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun виступлять у Києві з програмою «Ключові клапани»
Прем’єра програми відбулася у квітні цього року та отримала велику прихильність та симпатії слухачів
11 червня поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun
Столичний рок-гурт The Velvet Sun
Український письменник та музикант Павло Коробчук брав участь у десятках фестивалів по всій Україні та за кордоном. Його поезію вивчають діти старшої школи і студентства, а ліричні вірші Павла перекладені на 24 мови світу.
Нова музично-літературна програма розроблена у форматі музичної презентації нової книги Павла Коробчука «Ключові клапани». Прем’єра програми відбулася у квітні цього року та отримала велику прихильність та симпатії слухачів.