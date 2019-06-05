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    Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun виступлять у Києві з програмою «Ключові клапани»

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    Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun виступлять у Києві з програмою «Ключові клапани»

    Прем’єра програми відбулася у квітні цього року та отримала велику прихильність та симпатії слухачів

    11 червня поет Павло Коробчук та гурт The Velvet Sun презентують нову програму «Ключові клапани» у Caribbean Club Concert Hall. Це флагманський проект плідної співпраці письменника та музикантів.

    Столичний рок-гурт The Velvet Sun відрізняється вишуканими гітарними й клавішними соло, що відсилають до епохи світлих та сонячних шістдесятих. Музиканти, що відстоюють творчі ідеали 1960-х, грають з незвичною для сучасності душевністю та мелодійністю. 

    Український письменник та музикант Павло Коробчук брав участь у десятках фестивалів по всій Україні та за кордоном. Його поезію вивчають діти старшої школи і студентства, а ліричні вірші Павла перекладені на 24 мови світу.

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    Нова музично-літературна програма розроблена у форматі музичної презентації нової книги Павла Коробчука «Ключові клапани». Прем’єра програми відбулася у квітні цього року та отримала велику прихильність та симпатії слухачів. 

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