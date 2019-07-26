Театр «Мизантроп» презентовал провокационный фото-проект «UBU THE KING»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Театр устроил вызывающий «хеппенинг» для гостей мероприятия

В преддверии отъезда на международный фестиваль Fringe в Эдинбург, команда театра устроила очередную арт-провокацию в Spivakovska ART:EGO gallery.

На этот раз к ней приложили руку эпатажный фотограф Яков Геринг, а также художница и fashion-дизайнер Марина Рыбалко. В центре проекта – герои спектакля «Короля Убю» в исполнении актерской труппы Misanthrope Theatre.

Гротескно-агрессивному арт-проекту в полной мере соответствовала и сама презентация. Прямо в помещении галереи, на глазах у звездных гостей, персонажи словно сходили с фото-картин: оживали, заставляли актеров подчиняться своему безумству и беспределу.

Действо продолжалось весь вечер, погружая зрителей то ли в иммерсивное шоу, то ли заставляя становиться свидетелями шумного и брутального перформанса, который плавно перемещался в область хеппенинга. Экспрессивные вопли и странные выкрики стихали лишь под звуки рояля в исполнении основателя и композитора Misanthrope Theatrе Дмитрия Саратского, а затем вновь врывались в пространство под чутким руководством бессменного режиссера театра Ильи Мощицкого. Во время презентации Мощицкий препарировал собственное сценическое произведение, пытаясь найти ответ на вопрос «что такое современное искусство». Искал он его буквально на дне ведра, в которое все присутствующие вместе с участниками перформанса добавляли свои ингредиенты: шампанское, шоколадные конфеты, цветы, разбитое стекло и мусор…

Поучаствовали в провокации и побывали на презентации: Тимур Мирошниченко с супругой Инной, Антон Равицкий, Дива Монро, Laud, Светлана Вольнова, Александр Лещенко и Лина Верес (балет Foresight), ведущий Слава Соломко, Яна Алтухова, Полина Лаврова, Дмитрий Терешков, Константин Дорошенко, Михаил Ясинский, Михаил Клименко и Саша Норова (группа Adam) и многие другие.

Дива Монро:

«Для меня художественная арт -фотография – это бессмертное искусство. Поэтому рада еще одной коллаборации актеров театра с неординарным фотографом и моим близким другом Яковом Герингом. Кадры получились эпатажными, очень живыми и немного гротескными. Возможно, кого-то они шокируют, но я знакома со стилем фотографа и рада, что он не изменил себе»

Светлана Вольнова:

«Выставка очень понравилась и вдохновила: она отражает современный мир. В работах фотографа Якова есть и насмешка, и китч, и поза сегодняшнего времени. Он смотрит на всё иронично, высмеивая как себя, так и других. Самая любимая работа – портрет голого короля в ванной. Особенно хочу отметить пространство, в котором экспонировались фотографии. Галерея Spivakovska ART:EGO сегодня преобразилась: при помощи разных источников театрального света (от жёлтого до малинового оттенков ) работы казались более объемными и живым . А также не могу не отметить прекрасное звуковое сопровождение. Было легко, волнительно и вдохновляюще!»

Гостей мероприятия в стенах своей галереи лично встречала Лика Спиваковская, а угощали всех вода Divo, бренд Champe и шоколад Spell.

Сам автор фотографий Яков Геринг после своей дебютной в карьере выставки отметил:

Воистину свершилось!! Выставка UBU THE KING - это вызов не только обществу, но и самому себе. Призывающий выйти из привычной зоны комфорта и погрузиться в новый, дикий и противоречивый Мир! Театр «Мизантроп» нас объединил в единый поток искусства с лёгким «безумством», казалось, ещё чуть-чуть и мы потеряем связь с реальностью! И это было прекрасно! Это, в первую очередь, командная работа! Низкий поклон и благодарность каждому участнику проекта! Каждый принес что-то своё, для того, чтобы получилось нечто!

Все презентованные на выставке картины можно будет купить на официальном сайте галереи Spivakovska ART:EGO http://artego.center, в поддержку первого в Украине частного театра, представляющего страну на международной театральной арене.