Рік реформі ринку азартних ігор та лотерей. Агентство PlayCity відзвітувало про результати

У 2025 році PlayCity відновило ліцензування організаторів азартних ігор та операторів лотерей

Перші результати після року від запуску реформи ринку азартних ігор та лотерей в Україні

Рік тому набув чинності закон, який став відліком реформи ринку азартних ігор та лотерей в Україні. Координацію реформи взяло на себе Міністерство цифрової трансформації України, а для її реалізації створено державне агентство PlayCity. Детальніше про результати реформи розповідає пресслужба PlayCity, передає «Главком».

Метою реформи є формування прозорого, контрольованого й підзвітного державі ринку азартних ігор та лотерей. За перший рік роботи закладено основу для системних змін.

Надходження до держбюджету

У 2025 році PlayCity відновило ліцензування організаторів азартних ігор та операторів лотерей. Державний бюджет України отримав за 2025 рік:

понад ₴1,7 млрд – від ліцензій у сфері азартних ігор;

майже ₴17 млрд – податкових надходжень у сфері азартних ігор;

більш як ₴72 млн – від ліцензій операторів лотерей.

До перезапуску ринку лотерей, що відбувся у 2025 році, держава фактично не отримувала жодних ліцензійних надходжень від цього бізнесу понад 12 років.

Боротьба з нелегальним ринком азартних ігор

За рік:

заблоковано понад 3 500 нелегальних сайтів з азартними іграми;

видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, що незаконно рекламували азартні ігри;

застосовано штрафних санкцій до 16 блогерів та медіа за незаконну рекламу азартних ігор.

PlayCity побудувало системну співпрацю з правоохоронними органами, зокрема з Бюро економічної безпеки, завдяки чому почало системно ідентифікувати осіб, відповідальних за незаконну рекламу азартних ігор.

Для швидкого припинення правопорушень щодо онлайн-реклами держагентство PlayCity налагодило швидку взаємодію з Meta, TikTok, Viber та Google.

Боротьба з лудоманією та захист гравців

Мінцифра запровадила:

фінансові та часові ліміти на гру;

принципи відповідальної гри: забороняється стимулювати гравців через бонуси, подарунки, алкоголь, акції, кешбеки, «фриспіни» та інші заохочення, зокрема за програш;

нові вимоги до бізнесу щодо моніторингу поведінки гравців, можливості самообмеження через організатора та підтримки в разі виявлення залежності від азартних ігор;

зручний механізм обмеження від азартних ігор на сайті.

Окремий дуже важливий фокус – безпека військових. Разом із Міністерством оборони України Мінцифра вперше створила механізм обмеження участі військових в азартних іграх. Наразі триває громадське обговорення постанови.

Прозорість ринку: Державна система онлайн-моніторингу

Розроблено Державну систему онлайн-моніторингу – складну ІТ-систему, яка в режимі реального часу фіксує всю операційну діяльність організаторів азартних ігор.

Зараз триває під’єднання організаторів азартних ігор до ДСОМ.

Прозорість діяльності держрегулятора

Уперше через «Дію» шляхом відкритого голосування обрано представників громадянського суспільства до Незалежної антикорупційної експертної групи при PlayCity.

Це додатковий рівень контролю діяльності державного регулятора та гарантія прозорості дій і підзвітності суспільству.

Плани на 2026 рік

Реформа ринку азартних ігор та лотерей – багаторівневий складний процес, який вимагає системної безперервної та ефективної роботи Міністерства цифрової трансформації, державного агентства PlayCity, Уряду, правоохоронних органів, НБУ, Верховної Ради та профільних комітетів.

Удосконалення законодавства – наступний критично важливий крок. Це закладе базові норми, необхідні для прозорої роботи галузі й ширшої детінізації.

Міністерство цифрової трансформації України вже підготувало три законопроєкти щодо змін до:

Податкового кодексу.

Закону про азартні ігри.

Закону про лотереї.

Документи перебувають на громадському обговоренні. Очікуємо, що Верховна Рада України розгляне їх цього року.

Нагадаємо, заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва, заявила, що понад 17 млрд грн на рік сплачують легальні організатори азартних ігор до державного бюджету. А за п’ять років після легалізації індустрії надходження зросли більш ніж у 80 разів.