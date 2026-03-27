Три місяці в Офісі президента: соціологи перевірили, як змінився рівень довіри до Буданова

Дарія Демяник
Буданов з 2 січня 2026 року обіймає посаду керівника Офісу президента
Рівень довіри до керівника Офісу президента Кирила Буданова становить 60,3%. Це дані опитування Центру соціологічних та маркетингових досліджень «Соціс», проведеного 12–18 березня 2026 року. 

Буданов ділить лідерство у рейтингу довіри серед політиків та громадських діячів з Валерієм Залужним. Різниця між ними навіть менше рівня статистичної похибки (1,3%). Для порівняння, президент Володимир Зеленський має 46,3% довіри, а Петро Порошенко – 19,8%.

За даними попереднього опитування Ipsos у лютому 2026 року, рівень довіри до Буданова складав 55%. Таким чином, за останній місяць показник зріс більш ніж на 5 процентних пунктів.

Особистий рейтинг Буданова відображається і на його політичних перспективах. Згідно з дослідженням «Соціс», при моделюванні гіпотетичних президентських виборів Буданов отримує 13,7% підтримки серед тих, хто визначився і готовий голосувати.

Крім того, у питанні «другого вибору» він демонструє найвищий показник – 22,7% респондентів готові віддати голос за Буданова, якщо їхній основний кандидат не братиме участі у виборах. Це свідчить про потенціал зростання його електоральної підтримки.

Опитування «Соціс» проводилося методом особистих інтерв'ю. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення України, крім тимчасово окупованих територій.

Теги: Кирило Буданов рейтинг соцопитування Володимир Зеленський Офіс президента

«Втрачене життя». Тищенко зробив приголомшливу заяву про роки у «Слузі народу»
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
Зеленський зустрівся з українськими експертами, які допомагають Саудівській Аравії збивати дрони
Три місяці в Офісі президента: соціологи перевірили, як змінився рівень довіри до Буданова
Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
