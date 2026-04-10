Держава вперше фіксуватиме дані про ринок азартних ігор у реальному часі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Державна система онлайн-моніторингу вже працює в тестовому режимі
В Україні запрацювала державна система онлайн-моніторингу – інструмент, який дає змогу державі бачити, як працює ринок азартних ігор

Відтепер контроль за ринком азартних ігор переходить у режим реального часу. Запуск державної системи онлайн-моніторингу дозволяє державі бачити кожну операцію грального бізнесу 24/7, забезпечуючи максимальну прозорість галузі, інформує «Главком».

Повідомляється, що державна система онлайн-моніторингу уже працює в тестовому режимі, і до системи підключено перших двох організаторів. Далі система поступово охопить весь ліцензований ринок.

Як це працює

Системи організаторів азартних ігор інтегруються до державної системи онлайн-моніторингу. Кожна ставка, виплата або повернення коштів передається до системи як окрема транзакція з унікальним ідентифікатором.

Це означає:

  • дані про операції неможливо змінити або «переписати»;
  • кожна дія фіксується лише раз;
  • навіть у разі технічних збоїв інформація не втрачається.

Водночас система не відстежує дії конкретних людей і не працює з персональними даними – усі відомості передаються в знеособленому вигляді.

Донедавна профільні органи отримували дані про роботу ринку лише постфактум – через періодичні звіти. Це створювало часовий лаг, який обмежував можливості оперативного контролю та швидкого реагування на потенційні порушення.

Що це змінює для людей і держави

Запуск державної системи онлайн-моніторингу змінює принципи регулювання ринку. Система забезпечує прозорість роботи бізнесу, автоматизує збір даних для оподаткування та знижує ризики маніпуляцій або приховування діяльності ліцензованих організаторів. 

Доступ до даних отримує і Державна податкова служба України – зокрема, для розрахунку податків на виграш.

Державна система онлайн-моніторингу кардинально змінює підхід до нагляду:

  • Безперервний потік даних: Інформація від організаторів азартних ігор надходить до системи постійно, без жодних затримок.
  • Контроль 24/7: Держава отримує повну картину діяльності ринку в режимі «тут і зараз».
  • Миттєве реагування: Система дозволяє фіксувати відхилення від норм законодавства в момент їх виникнення, а не через місяці після перевірки звітів.
  • Прозорість та детінізація: Завдяки автоматизації збору даних мінімізується людський фактор та можливості для приховування реальних обертів бізнесу.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк повідомив, що у середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. Загалом за 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн.

«Главком» також писав, що профільна асоціація операторів грального бізнесу запропонувала Мінцифри надати право командирам обмежувати військовослужбовців в участі в азартних іграх. Запропонований механізм, вважають в Асоціації, дозволить змінити раніше запропоновані підходи до обмеження участі всіх військових в азартних іграх (запропоновані Мінцифри в проєкті постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх»).

