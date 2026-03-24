Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження
Довіра до церкви в Росії просіла: більшість не відвідує служби
Опитування зафіксувало рекорд: понад половина населення не ходить на служби на тлі підтримки РПЦ війни

Понад половина громадян Росії ніколи не відвідують релігійні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За даними соціологів, 55% росіян зізналися, що не ходять до церкви. Це найвищий показник за весь період президентства Володимира Путіна. Вперше з 1997 року частка тих, хто не відвідує богослужіння, перевищила частку вірян, які беруть участь у службах.

Порівняно з червнем минулого року цей показник зріс на 11 відсоткових пунктів. Якщо ж брати довшу динаміку, то з липня 2020 року, коли фіксували мінімум (29%), частка таких респондентів збільшилася на 26 пунктів.

Водночас лише 16% опитаних відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць, ще 16% – кілька разів на рік. Ще 7% заявили, що ходять до церкви раз на рік або рідше.

Історично найвищий рівень невідвідування служб фіксували ще у 1991 році – тоді 69% росіян не ходили до церкви. Натомість мінімальна частка тих, хто бере участь у богослужіннях, становила 31%.

Експерти кажуть, що тенденція падіння інтересу до церкви її позицією під час війни. Російська православна церква відкрито підтримує політику Кремля та війну проти України. Патріарх Кирило неодноразово виправдовував вторгнення Росії, а після оголошення мобілізації фактично пообіцяв «искупление грехов» тим, хто бере участь у бойових діях.

До слова, російська православна церква перетворила релігійні канони на інструмент пропаганди. Тепер загиблих на війні проти України солдатів РФ офіційно зараховують до «святих», щоб надати агресії статусу «священної місії». 

РПЦ розпочала процес канонізації військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Вона проголошує їх «мучениками», ігноруючи заповідь «не вбий» та воєнні злочини, скоєні російською армією.

Читайте також

Міноборони України береться за російські нафтові танкери
«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ
27 лютого, 12:54
Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи
27 лютого, 15:05
Президент заявив про підготовку росіян до наступу навесні
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці
6 березня, 17:22
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
У Брянську пролунали вибухи в районі заводу «Кремній» (відео)
10 березня, 17:44
Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей
Ракети Storm Shadow атакували завод у Брянську: Генштаб розкрив подробиці
10 березня, 20:27
Значна частина російського супутникового угруповання залишається непрозорою
Росія посилила супутникове стеження за Україною після 2022 року
17 березня, 16:03
Російський безпілотник приземлився у Молдові
Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)
17 березня, 18:19
СБУ зупинила ІПСО РФ із підміною українських номерів
СБУ викрила спробу РФ посварити Україну та Угорщину
18 березня, 13:53
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що механізм має забезпечити притягнення до відповідальності Росію
Естонія приєдналася до угоди про спецтрибунал проти РФ
Вчора, 19:15

Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни
Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни
Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс
Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс
Російська агентура готувала атаку на виробника дронів у Німеччині: деталі
Російська агентура готувала атаку на виробника дронів у Німеччині: деталі
Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці: подробиці
Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці: подробиці

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
