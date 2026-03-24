Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження

Довіра до церкви в Росії просіла: більшість не відвідує служби

Опитування зафіксувало рекорд: понад половина населення не ходить на служби на тлі підтримки РПЦ війни

Понад половина громадян Росії ніколи не відвідують релігійні служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За даними соціологів, 55% росіян зізналися, що не ходять до церкви. Це найвищий показник за весь період президентства Володимира Путіна. Вперше з 1997 року частка тих, хто не відвідує богослужіння, перевищила частку вірян, які беруть участь у службах.

фото з відкритих джерел

Порівняно з червнем минулого року цей показник зріс на 11 відсоткових пунктів. Якщо ж брати довшу динаміку, то з липня 2020 року, коли фіксували мінімум (29%), частка таких респондентів збільшилася на 26 пунктів.

Водночас лише 16% опитаних відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць, ще 16% – кілька разів на рік. Ще 7% заявили, що ходять до церкви раз на рік або рідше.

Історично найвищий рівень невідвідування служб фіксували ще у 1991 році – тоді 69% росіян не ходили до церкви. Натомість мінімальна частка тих, хто бере участь у богослужіннях, становила 31%.

Експерти кажуть, що тенденція падіння інтересу до церкви її позицією під час війни. Російська православна церква відкрито підтримує політику Кремля та війну проти України. Патріарх Кирило неодноразово виправдовував вторгнення Росії, а після оголошення мобілізації фактично пообіцяв «искупление грехов» тим, хто бере участь у бойових діях.

До слова, російська православна церква перетворила релігійні канони на інструмент пропаганди. Тепер загиблих на війні проти України солдатів РФ офіційно зараховують до «святих», щоб надати агресії статусу «священної місії».

РПЦ розпочала процес канонізації військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Вона проголошує їх «мучениками», ігноруючи заповідь «не вбий» та воєнні злочини, скоєні російською армією.