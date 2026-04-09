Азартні ігри: хто має обмежувати військовослужбовців? Профільна асоціація запропонувала уряду спецмеханізм

Профільна асоціація операторів грального бізнесу запропонувала Мінцифри надати право командирам обмежувати військовослужбовців в участі в азартних ігра

Асоціація українських операторів грального бізнесу запропонувала Міністерству цифрової трансформації України спеціальний механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, – за участі командирів військових підрозділів.

Запропонований механізм, вважають в Асоціації, дозволить змінити раніше запропоновані підходи до обмеження участі всіх військових в азартних іграх (запропоновані Мінцифри в проєкті постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх»).

Асоціація пропонує замість обмеження доступу для більш як 1 млн військовослужбовців та фактичного внесення всіх військових до реєстру лудоманів, блокувати доступ до азартних ігор лише тим військовослужбовцям, які страждають на гральну залежність.

Таке примусове блокування відбуватиметься за участі командирів, які вперше отримають право вносити залежних в реєстр лудоманів. Про це стало відомо зі звернення Асоціації українських операторів грального бізнесу до Мінцифри, яке є в розпорядженні «Главкома».

«Ми вважаємо можливим підхід, за якого командири (начальники) військовослужбовців вносять до реєстру інформацію про застосування індивідуального обмеження (заборони) щодо участі відповідного військовослужбовця в азартних іграх… Порядок обмеження участі військовослужбовців має полягати не в запровадженні тотальної заборони, а у визначенні механізму адресного, індивідуалізованого обмеження доступу до азартних ігор для тих осіб із числа військовослужбовців, участь яких в азартних іграх негативно впливає або може впливати на виконання ними службових обов’язків, стан військової дисципліни чи їхній фінансовий стан на період дії воєнного стану за ініціативою командування», – сказано у зверненні.

Найбільша профільна асоціація операторів грального ринку розробила та надіслала Мінцифри свої пропозиції до проєкту постанови уряду «Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх».

Серед запропонованих пропозицій – дві ключові. Перша – встановити Кабінетом міністрів особливий порядок застосування додаткових обмежень участі військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану. Друга – надати пряме право регулятору ринку на підставі заяви командира військової частини вносити відомості про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Асоціація наводить юридичні аргументи, які можуть стати основою для запровадження нового удосконаленого механізму. Зокрема, стаття 16 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» передбачає механізм обмеження участі в азартних іграх за ініціативою третіх осіб. Окрім того, уряд наділений повноваженнями в період воєнного стану запроваджувати особливий порядок обмеження участі військовослужбовців згідно профільного закону.

Дослідження міжнародної компанії Kantar продемонструвало: військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових не є масовою чи унікальною для цієї соціальної групи.

20 березня 2026 року на офіційному вебсайті Міністерства цифрової трансформації України було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабміну «Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх».

Проєкт передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш ніж 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Уряду пропонується запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься організатором азартних ігор на предмет того, чи є він військовослужбовцем. Для цього організатори азартних ігор (усього «Плей.Сіті» видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців. Якщо особа перебуває в реєстрі, їй буде заблоковано доступ до гри.

Запропоновані обмеження стосуватимуться виключно ліцензованих операторів.

Частка нелегального сегмента, за оцінками Kantar, Gradus і Factum, становить від 39% до 53% ринку, тоді як обсяг легального сектору оцінюється приблизно у 60 млрд грн на рік.

В Асоціації переконані, що масовий перехід українських військовослужбовців до гри на нелегальних платформах означатиме значне зменшення податкових надходжень до держави та зростання ризиків фінансування РФ через нелегальні платформи, які отримуватимуть більше доходів від українського трафіку гравців.

3 квітня 2026 року Асоціація українських операторів грального бізнесу звернулася до прем’єр-міністеркиЮлії Свириденко з листом щодо проєкту постанови уряду. Найбільші оператори ринку переконані, що повна заборона участі військовослужбовців в азартних іграх жодним чином не вирішить проблеми лудоманії, а лише призведе до швидкого відтоку гравців у нелегальний ринок. Окремо зазначається, що лудоманія за своєю суттю є медичною проблемою, яку можна вирішити виключно шляхом лікування, а не адміністративними заборонами. Також у зверненні до прем’єр-міністра наголошується, що прийняття постанови в нинішньому вигляді призведе до додаткових ризиків для національної безпеки, передусім через виникнення нових кіберризиків, пов’язаних із базами даних, які міститимуть списки всіх військовослужбовців.

Асоціація запропонувала уряду до ухвалення зважених регуляторних рішень провести комплексне дослідження ефективності вже запроваджених заходів, а також ініціювати додаткові дослідження.