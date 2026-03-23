Заборона військовим грати в азартні ігри: з'явилися деталі від Мінцифри

Новий підхід дозволить захистити персональні дані та службову інформацію

Уряд планує обмежити участь військових в азартних іграх на період воєнного стану. Йдеться як про гральні заклади, так і про онлайн-казино. Відповідне рішення підготовлено Мінцифрою спільно з Міноборони, передає «Главком».

Як це працюватиме?

Обмеження реалізують через державні електронні реєстри. Обмін даними відбуватиметься через систему «Трембіта».

«Легальний бізнес зараз і так зобов’язаний ідентифікувати кожного гравця та перевіряти його через реєстр осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Після запровадження нового порядку під час такої перевірки система автоматично звірятиме дані також із реєстром військовослужбовців. Цей реєстр зараз розробляє Міністерство оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо система визначить, що людина є військовою, організатор азартних ігор отримає сигнал про обмеження – і доступ до гри не нададуть. При цьому казино не знатимуть, чи це військовослужбовець. Система лише повідомлятиме, що для користувача діє обмеження. Такий підхід дозволить захистити персональні дані та службову інформацію.

Реалізацією механізму займатиметься регулятор грального ринку – держагентство PlayCity.

Раніше регулятор азартного ринку – Державне агентство «ПлейСіті» звернув увагу на питання обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор, яке порушувалося на РНБО.

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.