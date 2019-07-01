Коли ж в Україні буде тренд на нормальне життя?!

Андрій Сенченко Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

Андрій Сенченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переймаючись питанням «Хто винен?», за відповіддю варто звертатися до дзеркала. Тренди підтримують самі українці-любителі дива

У країні почалася хвиля призначень нових губернаторів. Слідом підуть глави районних адміністрацій. Від всіх цих чиновників залежить наше життя, а точніше його поліпшення або погіршення.

Суспільству активно пропонуються «нові обличчя» і, до речі, вже не вперше.

Попередник президента Зеленського теж призначав нових – і навіть із західною освітою та гарною англійською, а іноді і зовсім іноземців. Політологи кажуть, тренд такий...

Тренд на «червоних директорів» – був.

Тренд на мрійливих банкірів-бджолярів – був.

Тренд на «хлопців з народу» з двома судимостями – теж був.

І тренд на «чесного олігарха, який вже наївся досита» – був.

Зараз тренд – на вже зовсім нові обличчя.

Ех, а коли ж буде тренд на нормальне життя?!

Сьогодні в Японії тривалість життя чоловіків майже 81 рік, а жінок – 87 років. В Україні ж найнижча в Європі – 66 у чоловіків і 76 у жінок.

Влада найбільш розвинених країн бореться за підвищення тривалості життя своїх громадян. В нас це актуально лише для обраних.

Влада бідніших країн бореться за підвищення якості життя. У рейтингу якості життя, оприлюдненому ООН влітку 2018 року, Естонія – 30-а, Польща – 33-я, Україна – 88-а. В нас якісне життя – привілей небагатьох.

Грантодавців, які просувають в нашій країні свої ідеї та не завжди безперечні цінності, ніяк не можуть зрозуміти, чому вони не приживаються, а найчастіше не сприймаються взагалі.

Відповідь насправді проста: для більшості українців сьогодні головна ідея – вижити. В таких умовах міркування щодо підвищення тривалості життя схоже на розповіді про міжпланетні подорожі, а розмови про підвищення його якості сприймаються як знущання.

Переймаючись питанням «Хто винен?», за відповіддю варто звертатися до дзеркала. Тренди підтримують самі українці-любителі дива. І не важливо, що задають їхні політичні маніпулятори за гроші олігархів.

Наступне традиційне питання – «Що робити?» Відповідь – забути про «старі» та «нові» обличчя і розпочати процес прискореної селекції у владі. Вибори проводити вдвічі частіше, як Італія впродовж майже сорока років після Другої світової війни, – може, виборці ще пам'ятатимуть, що претенденти на владу брехали їм в минулого разу.

Для кожного міністра, губернатора, мера, районного голови та цілої армії різних галузевих начальників встановити прості і зрозумілі критерії оцінки результатів роботи, що характеризують рівень безпеки життя людей, – стан екології та якість питної води, безпечність продуктів харчування і медикаментів, доступність медицини і безпека житла, середній час приїзду швидкої або рятувальників, стан громадського транспорту та шкільних автобусів, рівень дорожнього травматизму і, врешті-решт, наявність спортзалів і теплих вбиральнь в кожній сільській школі.

Критерії можуть бути різними, залежно від специфіки місцевості або галузі, можуть поступово змінюватися або відмирати. Незмінним має бути одне – в кожній області два гірших голови райадміністрації раз на квартал повинні прощатися із посадою. Те ж саме, може, з періодичністю раз на півроку, має відбуватися з губернаторами. І так на всіх поверхах влади і по усіх напрямках. Начхати, нові вони чи старі та з якої партії – винятків бути не повинно. Не впорався – на вулицю.

Якщо зможемо задати такий тренд, може і на нашу долю випаде якісно пожити та про тривалість життя поміркувати без слів-паразитів.

Джерело: Обозреватель

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