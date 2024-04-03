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Під Москвою вибухнула електропідстанція, деякі райони міста знеструмлено (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Під Москвою вибухнула електропідстанція, деякі райони міста знеструмлено (відео)
Попередньо, на підстанції вийшов з ладу масляний вимикач
фото скриншот відео

Через вибух підстанції, що знаходиться поблизу залізничної станції «Подольськ», деякі райони Москви були знеструмлені. Крім цього зупинилась робота тролейбусів

Сьогодні, 3 квітня, на енергопідстанції в Подольську Московської області стався вибух. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Через вибух підстанції, що знаходиться поблизу залізничної станції «Подольськ», деякі райони Москви були знеструмлені. Крім цього зупинилась робота тролейбусів.

Попередньо, вийшов з ладу масляний вимикач.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Росія планує звертатися до міжнародних судів з приводу «причетності України до терактів». За її словами, документи у цій справі вже готуються, пишуть росЗМІ.

«Росія має намір звертатися до міжнародних судових інстанцій. Наразі готуються відповідні документи: і ці документи, і наша країна проходять відповідні обов'язкові процедури», – сказала вона.

Захарова додала, що у вже спрямованій Росією ноті на адресу України щодо порушення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму немає вимог щодо теракту у «Крокус Сіті Холлі». Москва направить Києву нову ноту як досудову претензію, якщо причетність української сторони до теракту буде доведена, наголосила речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує. 

Теги: вибух росія Telegram робота Москва відео

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