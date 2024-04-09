Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям

Курт Волкер в інтерв'ю українському виданню констатував, що Путін – лідер Росії

Путін є лідером Росії, незважаючи на те, що це нелегітимно в демократичному сенсі. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з українських питань Курт Волкер в інтерв’ю «Телеграфу».

«Так, у тому сенсі, що Росія – суверенна країна, і суверенні країни обирають собі лідерів, як вони це роблять. Демократичні країни роблять це через вільні та чесні вибори. Інші країни, які не є демократичними, мають своїх лідерів, обраних Комуністичною партією або людьми зі зброєю, і вони називають себе президентами. І вони є лідерами цих країн. Тому це нелегітимно в демократичному сенсі, але це факт, що Путін – лідер Росії», – заявив він у відповідь на питання, чи є Путін легітимним президентом для США.

На думку Волкера, необхідно зайняти офіційну публічну позицію, що вибори у країні-агресорці нелегітимні, а умови, за яких вони проводилися, не були вільними та чесними.

«У Росії цього не було, і ми повинні про це говорити. Коли я був у Вільнюсі, деякі політики говорили, що ми повинні перестати говорити «президент Путін» просто тому, що він провів нелегітимні вибори», – наголосив колишній спецпредставник США.

Курт Волкер додав, що США мають стосунки з диктатурами в усьому світі, де вони дають собі титул президента і їх так називають.

Після так званих виборів в Росії західні ЗМІ практично перестали називати Путіна «президентом» – тепер його все частіше називають «диктатором» і «тираном». Такі терміни використовують німецький таблоїд Bild та британська газета The Telegraph.

Британський таблоїд The Sun використовує міцніші вирази, на кшталт «параноїк», «божевільний деспот», «божевільний Влад».

Багато ЗМІ, відмовившись від терміна «президент», використовують щодо Путіна більш нейтральне визначення – «глава Кремля» або «начальник Кремля». Це стосується німецької газети Sueddeutsche Zeitung та багатьох інших німецьких видань. Так само Путіна називають французькі газети Le Monde і Liberation.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що це були «вибори без вибору». Спікер німецького МЗС повідомив, що в його відомстві Путіна більше не називатимуть «президентом». Крім того, МЗС Франції опублікувало заяву, в якій повідомило про невизнання результатів російського голосування.

Варто додати, що схожа ситуація відбувалася і з білоруським диктатором Олександром Лукашенко. Після оголошення результатів «виборів» Європейський союз зібрався на позачерговий відеосаміт та не визнав їхніх результатів. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що вибори «не були ні вільними, ні чесними і не відповідали міжнародним стандартам». Попри це, Європейський союз і надалі називає Олександра Лукашенка «президентом».

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%. Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах. Крім того, під час телефонної розмови Ердоган сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів. Крім того, прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією.