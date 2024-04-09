Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Західні ЗМІ, як і деякі політики, перестали називати Путіна «президентом»
фото з відкритих джерел

Курт Волкер в інтерв'ю українському виданню констатував, що Путін – лідер Росії

Путін є лідером Росії, незважаючи на те, що це нелегітимно в демократичному сенсі. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з українських питань Курт Волкер в інтерв’ю «Телеграфу».

«Так, у тому сенсі, що Росія – суверенна країна, і суверенні країни обирають собі лідерів, як вони це роблять. Демократичні країни роблять це через вільні та чесні вибори. Інші країни, які не є демократичними, мають своїх лідерів, обраних Комуністичною партією або людьми зі зброєю, і вони називають себе президентами. І вони є лідерами цих країн. Тому це нелегітимно в демократичному сенсі, але це факт, що Путін – лідер Росії», – заявив він у відповідь на питання, чи є Путін легітимним президентом для США.

На думку Волкера, необхідно зайняти офіційну публічну позицію, що вибори у країні-агресорці нелегітимні, а умови, за яких вони проводилися, не були вільними та чесними.

«У Росії цього не було, і ми повинні про це говорити. Коли я був у Вільнюсі, деякі політики говорили, що ми повинні перестати говорити «президент Путін» просто тому, що він провів нелегітимні вибори», – наголосив колишній спецпредставник США.

Курт Волкер додав, що США мають стосунки з диктатурами в усьому світі, де вони дають собі титул президента і їх так називають.

Після так званих виборів в Росії західні ЗМІ практично перестали називати Путіна «президентом» – тепер його все частіше називають «диктатором» і «тираном». Такі терміни використовують німецький таблоїд Bild та британська газета The Telegraph.

Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям фото 1

Британський таблоїд The Sun використовує міцніші вирази, на кшталт «параноїк», «божевільний деспот», «божевільний Влад».

Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям фото 2

Багато ЗМІ, відмовившись від терміна «президент», використовують щодо Путіна більш нейтральне визначення – «глава Кремля» або «начальник Кремля». Це стосується німецької газети Sueddeutsche Zeitung та багатьох інших німецьких видань. Так само Путіна називають французькі газети Le Monde і Liberation.

Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям фото 3

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що це були «вибори без вибору». Спікер німецького МЗС повідомив, що в його відомстві Путіна більше не називатимуть «президентом». Крім того, МЗС Франції опублікувало заяву, в якій повідомило про невизнання результатів російського голосування.

Варто додати, що схожа ситуація відбувалася і з білоруським диктатором Олександром Лукашенко. Після оголошення результатів «виборів» Європейський союз зібрався на позачерговий відеосаміт та не визнав їхніх результатів. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що вибори «не були ні вільними, ні чесними і не відповідали міжнародним стандартам». Попри це, Європейський союз і надалі називає Олександра Лукашенка «президентом».

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%. Суперники диктатора разом набирають менше ніж 13% голосів: Микола Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонід Слуцький – 3,20%.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган привітав Володимира Путіна з перемогою на виборах. Крім того, під час телефонної розмови Ердоган сказав диктатору Володимиру Путіну, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль як посередник задля повернення України та Росії за стіл переговорів. Крім того, прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією.

Читайте також: Чого очікувати від Росії після чергового переобрання Путіна?
Теги: росія вибори путін Курт Волкер президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поточний пакет санкцій недостатньо обмежує нафтовий сектор ворога
Нафтовий ринок Росії. Треба ще жорсткіші санкції
20 березня, 11:22
Росіяни вміють лише мавпували («творчо переосмислювали») все: автомобілі, літаки, ракети, зброю, комп'ютери, заводи й фабрики, побутову техніку
Історія Росії як наочне підтвердження актуальності теорії соціального дарвінізму
10 березня, 20:26
Усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу
Зеленський провів Ставку: ухвалили кілька закритих рішень
22 березня, 18:27
За словами Зеленського, Путін використовує теракт у «Крокусі» для максимального об'єднання росіян
Зеленський пояснив, як Путін хоче використати теракт під Москвою
28 березня, 17:28
Усі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
18 березня, 10:02
У Туреччині зазначають, що війна Росії проти України – перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат
Туреччина назвала терміни закінчення війни РФ в Україні
19 березня, 09:48
Влада РФ заявила, що нібито затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, начебто причетних до теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол»
ISW назвав відповідальних за теракт у Підмосков’ї
24 березня, 07:20
Сергій Наришкін здійснив триденний візит до Північної Кореї
Очільник зовнішньої розвідки Росії відвідав КНДР
28 березня, 06:16
У грудні 2021 року російський диктатор Путін запевняв, що Москва проводить «миролюбну зовнішню політику»
Путін послав тривожний сигнал НАТО, те ж саме він говорив перед вторгненням в Україну
28 березня, 08:22

Політика

Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена
Канада планує озброїтися атомними підводними човнами для захисту своїх інтересів
Канада планує озброїтися атомними підводними човнами для захисту своїх інтересів
Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу
Резерв бензину для РФ. Казахстан прокоментував прохання Кремля про допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
17K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
16K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
8958
США передали Україні трофейну іранську зброю
5676
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
4483
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua