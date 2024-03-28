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«Треба вчасно звалювати». Військовий експерт порадив, як врятувати Patriot і Himars

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Треба вчасно звалювати». Військовий експерт порадив, як врятувати Patriot і Himars
Якщо поблизу установок протягом години кружляє ворожий дрон, військові мають розуміти, що треба міняти позицію
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти останнім часом хваляться знищенням установок Patriot і Himars

Для того, щоб вберегти установки Patriot і Himars, треба швидко міняти їхню дислокацію після того, як поблизу фіксується ворожий дрон. Про це заявив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом Флеш в інтерв’ю «Главкому».

«Проблема у тому, що аби щось знищити у нас, треба це вислідити. Але навіть жодні інформатори не дають можливість коригувати вогонь, тож візуально росіяни бачать цілі зі своїх безпілотників. І є відео з усіх ракурсів, як вони їх знищують. Це все дуже сумно, бо те, що росіяни залітають у наш тил на 50 км, – це повна ж..па взагалі», – розповів він та наголосив, що як тільки росіяни помічають якусь ціль – туди прилітає «Іскандер».

Бескрестнов додав, що безпілотники окупантів необхідно збивати, оскільки в іншому випадку ворог нахабніє і завершується це плачевно. Він підкреслив, що для збиття таких російських БПЛА як «Орлани» та «Елерони» потрібне специфічне ППО, до якого у ЗСУ не вистачає боєприпасів, але можливо визначати ворожі дрони засобами радіорозвідки та робити відповідні корективи.

«Наприклад, якщо ми бачимо, що над якоюсь точкою протягом цілої години кружляє такий дрон, то маємо розуміти, що треба звідти звалювати і все прибирати. Якщо той же Patriot буде в русі, то жоден «Іскандер» в нього не влучить, а «Ланцет» туди не долетить», – повідомив фахівець зі зв'язку.

Сергій Бескрестнов наголосив, що у разі тривалого перебування російського безпілотника у наших військових в тилу, треба скасувати усі збори особового складу, не виводити техніку з ангарів та не фіксувати логістику.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Як раніше повідомлялося, розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

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Теги: ЗСУ військова техніка Україна росіяни системи ППО дрон

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