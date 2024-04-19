Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Коли Україна відчує американську допомогу?

glavcom.ua
Весна-літо однозначно будуть важкими для України
фото: depositphotos.com

Як швидко фронт відчує допомогу від Америки в Україні

Більшість оглядачів аналізують законопроєкт щодо допомоги Україні, і погоджуються з тим, що законопроєкт цілком прийнятний: пристойна загальна сума, яка призначена не тільки ВПК Сполучених Штатів, але й напряму Україні.

А ще багатьом подобається виступ перед пресою спікера Конгресу Майкла Джонсона, який наполягає, що допомога Україні – критично важлива і мало не є метою його політичного життя. Якусь з ним дуже ефективну роз’яснювальну роботу провели? Чи, може, отримавши від Дональда Трампа гарантії, що республіканці не будуть голосувати за його відставку, він осмілів і почав проголошувати не дуже популярні серед однопартійців, але тверезі думки?

Проте все це – зовнішнє оформлення, медійний орнамент ситуації. А Україні потрібні не слова і навіть не проголосований Конгресом і Сенатом законопроєкт щодо підтримки. Нам потрібні реальні зброя і гроші, при чому, якнайшвидше. І тут, на жаль, можливі варіанти.

Нагадаю, що у Білому Домі існує так звана неформальна «партія миру», яка неофіційно наполягає на переговорах Україні і Росії на умовах агресора, тому її вірніше називати «партією капітуляції». До неї зазвичай відносять Держсекретаря США Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джорджа Саллівана. Ідеологічне обґрунтування їм забезпечує провідний аналітик центру RAND С. Чаррап, якого, до речі, охоче цитують у російському мракобісному збіговиську «Валдайський клуб».

Зовсім не факт, що «партія капітуляції», яка у зв’язку з політичною турбулентністю у США отримала серйозний вплив на ситуацію, після прийняття законопроєкту відмовиться від свого підходу. І є варіант, коли допомога Україні піде не відразу.

Тому оптимістичний сценарій – це коли після рішення Конгресу і Сенату зброю нам почнуть відвантажувати зі складів у США, а американський ВПК буде поповнювати складські запаси паралельно. І тоді фронт в Україні відчує покращення через два-три тижні.

Песимістичний сценарій – коли у Штатах буде прийнято рішення спочатку розкрутити свій ВПК, потім допомогти Ізраїлю, а лише потім Україні. І тоді це затягнеться щонайменше на пів року.

Тобто, весна-літо однозначно будуть важкими. І вирішальними, як це ні тривіально.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна США фронт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резолюція присвячена російському тоталітарному режиму
Історична резолюція: Парламентська Асамблея Європи вимагає деколонізації РФ
Вчора, 12:35
ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні
Євросоюз має намір змінити правила постачання зброї Україні – Financial Times
22 березня, 08:31
Зменшення призовного віку та ракетний удар по Дніпру. Головне за 2 квітня
Зменшення призовного віку та ракетний удар по Дніпру. Головне за 2 квітня
2 квiтня, 21:00
За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів.
Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає у 2024 році
2 квiтня, 17:55
НАЗЯВО перевірить на плагіат декларацію голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
5 квiтня, 16:26
Акції відомої китайської цементної компанії Tianrui Group впали на 99%
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось
12 квiтня, 23:00
Рютте наголосив, що багато країн мають запаси систем Patriot
Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot
17 квiтня, 21:34
Путін виправдовує удари по українських електростанціях помстою за українські атаки на російські нафтопереробні заводи
Bloomberg: Байден став ситуативним союзником Путіна, захищаючи російські НПЗ від України
17 квiтня, 06:45
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
Сьогодні, 07:37

Олександр Кочетков

Коли Україна відчує американську допомогу?
Коли Україна відчує американську допомогу?
Політична турбуленція у США: Як це впливає на світову безпеку
Політична турбуленція у США: Як це впливає на світову безпеку
Що робити з керованими авіабомбами ворога?
Що робити з керованими авіабомбами ворога?
Кремль може влаштувати криваві теракти у Європі
Кремль може влаштувати криваві теракти у Європі
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?
Введення військ країн НАТО в Україну – на користь чи навпаки?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
34K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
25K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
25K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
19K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
14K
Ані Лорак відмовилася співати патріотичні пісні на слова свого батька

Новини

Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua