Климпуш-Цинцадзе: Угорщина досі блокує комісію Україна-НАТО
- Сьогодні, 22:26
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Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні
Угорщина продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє «Укрінформ».
«На жаль, Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні і, зокрема, на саміті (НАТО- ред.)», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, президент України Петро Порошенко дійсно отримав запрошення на участь у саміті Північноатлантичного альянсу і планує взяти в ньому участь, проте наразі не прийнято остаточне рішення про проведення комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.
Також Столтенберг заявив, що НАТО у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом.