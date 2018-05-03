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    Климпуш-Цинцадзе: Угорщина досі блокує комісію Україна-НАТО

    Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні
    Угорщина продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє «Укрінформ». «На жаль, Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому
    • Сьогодні, 22:26
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    Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе

    Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні

    Угорщина продовжує блокувати проведення засідання у форматі Україна-НАТО.

    Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє «Укрінформ».

    «На жаль, Угорщина поки що не розблокувала свого заперечення щодо проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні і, зокрема, на саміті (НАТО- ред.)», - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

    За її словами, президент України Петро Порошенко дійсно отримав запрошення на участь у саміті Північноатлантичного альянсу і планує взяти в ньому участь, проте наразі не прийнято остаточне рішення про проведення комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.

    Також Столтенберг заявив, що НАТО у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом.

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