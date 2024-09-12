Де був би Захід, якби не Україна?
«Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована»
Як виявилося, європейські армії, геть не готові до повномасштабного військового конфлікту високої інтенсивності…
Немає у них вишколеного війська, немає мобілізаційного резерву, немає, у потрібній кількості, бойової техніки та систем, немає боєприпасів…
Але у них є мультикультуралізм, глобалізм, псевдотолерантність, та інша маячня… Плачевний стан.
США і Велика Британія, теж, у ненайкращому стані: ледь-ледь видряпуються зі споживацького ожиріння…
Тобто, без усіляких звеличувань власної Нації, – Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована.
І якби не Українські Воїни – Заходу був би великий гаплик.
І я не дивуюсь, що зброю та боєприпаси вони видають нам дозовано (типу допомагають): ми маємо Орду стримувати, але про Перемогу і розвал путінської Недоімперії – їм, партнерам, не йдеться.
Ось так живемо і воюємо. Не треба плекати ілюзій!
Головний наш розрахунок має бути на силу Нації та Держави.
З Божою допомогою, переможемо Орду і станемо могутньою Державою та одним з визначальних факторів світової політики…
Українці переможуть!
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