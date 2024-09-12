Де був би Захід, якби не Україна?

«Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована»

Як виявилося, європейські армії, геть не готові до повномасштабного військового конфлікту високої інтенсивності…

Немає у них вишколеного війська, немає мобілізаційного резерву, немає, у потрібній кількості, бойової техніки та систем, немає боєприпасів…

Але у них є мультикультуралізм, глобалізм, псевдотолерантність, та інша маячня… Плачевний стан.

США і Велика Британія, теж, у ненайкращому стані: ледь-ледь видряпуються зі споживацького ожиріння…

Тобто, без усіляких звеличувань власної Нації, – Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована.

І якби не Українські Воїни – Заходу був би великий гаплик.

І я не дивуюсь, що зброю та боєприпаси вони видають нам дозовано (типу допомагають): ми маємо Орду стримувати, але про Перемогу і розвал путінської Недоімперії – їм, партнерам, не йдеться.

Ось так живемо і воюємо. Не треба плекати ілюзій!

Головний наш розрахунок має бути на силу Нації та Держави.

З Божою допомогою, переможемо Орду і станемо могутньою Державою та одним з визначальних факторів світової політики…

Українці переможуть!