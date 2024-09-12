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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Де був би Захід, якби не Україна?

glavcom.ua
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Українські воїни захищають цінності демократичного світу
ілюстративне фото: ЗСУ

«Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована»

Як виявилося, європейські армії, геть не готові до повномасштабного військового конфлікту високої інтенсивності…

Немає у них вишколеного війська, немає мобілізаційного резерву, немає, у потрібній кількості, бойової техніки та систем, немає боєприпасів…

Але у них є мультикультуралізм, глобалізм, псевдотолерантність, та інша маячня… Плачевний стан.

США і Велика Британія, теж, у ненайкращому стані: ледь-ледь видряпуються зі споживацького ожиріння…

Тобто, без усіляких звеличувань власної Нації, – Україна стоїть на захисті Європейської, та й усієї Західної, цивілізації від набігу Московської орди та тієї вісі зла, що ними вибудована.

І якби не Українські Воїни – Заходу був би великий гаплик.

І я не дивуюсь, що зброю та боєприпаси вони видають нам дозовано (типу допомагають): ми маємо Орду стримувати, але про Перемогу і розвал путінської Недоімперії – їм, партнерам, не йдеться.

Ось так живемо і воюємо. Не треба плекати ілюзій!

Головний наш розрахунок має бути на силу Нації та Держави.

З Божою допомогою, переможемо Орду і станемо могутньою Державою та одним з визначальних факторів світової політики…

Українці переможуть!

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Джерело
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Теги: Україна ЗСУ війна США Велика Британія

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Дмитро Ярош

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