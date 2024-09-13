«Росія нам не ворог». В Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати (фото)

У Римі було наказано зняти всі плакати із російською пропагандою

Цього літа на білбордах по всій Італії з’явилися сотні плакатів із гаслом: «Росія нам не ворог». Зокрема ті, що з’явилися цього тижня у Римі, містять слова: «Достатньо грошей на зброю для України та Ізраїлю. Ми хочемо миру. Ми відкидаємо війну». Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що офіційна реакція місцевої влади на плакати була різною: у деяких місцях їх зняли чиновники, а в інших їм дозволили залишатися до закінчення терміну оплати.

«У Римі плакати викликали обурення мерії, оскільки вони містили як назву міста, так і його офіційний символ. У постанові місцевій поліції та рекламній компанії, яка володіє рекламними щитами в Римі, було наказано зняти всі плакати», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що раніше у США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії. За даними відомства, чотирьом засудженим загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Дата оголошення вироку ще призначена.

До слова, поліція Ірландії повідомила, що Росія – одна з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території Ірландії. Представник відділу, що займається питаннями держбезпеки, Майкл МакЕлганн заявив, що правоохоронці особливо стурбовані діяльністю країн, які з недружніми намірами займаються шпигунством в Ірландії.