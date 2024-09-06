Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін знову за мир: що криється за новою заявою?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін знову заговорив про мир
колаж: glavcom.ua

Чергова мирна заява Путіна. Що це означає?

• 1 •

Все йде до того, що ближче до нового року буде три мирних плани: план США (його рамки окреслені нещодавно у Foreign Affairs і зводяться до того, що потрібно якось заморозити конфлікт, не дати можливості його повторити і чекати смерті Путіна); український мирний план і план Китаю, який, за великим рахунком, на цьому етапі, нічим не відрізняється від того, що озвучено в Foreign Affairs.

• 2 •

Гра Китаю, як я це розумію, полягає у наступному:

  1. Оформити повне лідерство у БРІКС.
  2. Зайти у ряд країн ЄС, (не лише в Угорщину), щоб створити серйозний плацдарм для подальшої своєї присутності в Європі. Саме у цьому контексті, між іншим, треба дивитися на примушування Лукашенка до нормалізації стосунків Білорусі з сусідами (всім рекомендую з цього приводу прочитати пост Ігоря Тишкевіча).
  3. Китай спробує зіграти у гру, де саме вони можуть гарантувати, що Путін не збожеволіє остаточно після заморозки конфлікту.

• 3 •

Коли ми говоримо про БРІКС, ми маємо чітко розуміти, це не жорсткий союз по типу НАТО, це дуже розрізнений союз різних держав, які переважно ніколи(!) не вступлять у військові альянси.

Хоча, теоретично, можуть спробувати домовитися про відсутність воєнних конфліктів між членами цього союзу (хоча приклад холодної війни показує, що війни між соціалістичними країнами можливі). Простіше кажучи, ми маємо перестати інфантильно дивитися на це утворення.

• 4 •

В усій цій моделі поки не зрозуміло, як себе поведуть США по відношенню до Китаю. Бо зараз головна битва світу (точніше битва між КНР і США), не наша війна, – а битва за ЄС і Австралію. І мирний план по Україні – це частина цієї великої битви.

• 5 •

Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США у Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ).

І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави.

Чи можливі переговори до виборів у США? Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути.

Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Україна конфлікт путін військові Китай США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки Захід мріє про дипломатичне завершення кремлівської агресії, українські воїни змушені стримувати російську навалу
Завершення війни. Що не так з позицією Заходу
Вчора, 20:56
Сімом офіцерам в Черкаській області оголошено підозру за фактами недбалого ставлення до військової служби і перевищення владних повноважень
То хто ж зриває мобілізацію? Сім полковників ТЦК одягнули мундир підозрюваних Скандал
16 серпня, 12:49
Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів
Економісти прогнозують розвал російської економіки після війни – Welt
12 серпня, 07:05
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
Жителі Курщини розмовляють українською: військові опублікували цікаве відео
12 серпня, 15:51
Операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні
The Times назвав головні переваги українських військ на Курщині
19 серпня, 16:53
Ялта, 2003 рік. Путіну подарували масандрівський портвейн, розлитий у рік його народження. Георгій Чернявський показує гостю сертифікат на цю пляшку колекційного вина
Путіну – пляшку, Меркель – вишиванку. Що дарували президенти України високим гостям
26 серпня, 23:30
«Татнєфть» також перебуває під українськими санкціями, але вони стосуються лише блокування активів
Bloomberg назвав нову компанію РФ, яка постачає Угорщині та Словаччині нафту
29 серпня, 15:01
30 серпня 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає свій  70-річний ювілей
Хто привітав диктатора Лукашенка з днем народження? Список країн
30 серпня, 16:18
Повідомляється, що постріли здійснив нібито чоловік у чорному
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною (відео)
2 вересня, 20:03

Вадим Денисенко

Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
Путін знову за мир: що криється за новою заявою?
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
Візит Путіна в Монголію. Що заплатила Росія за безпеку диктатора?
Про що Дуров міг вести переговори з Кремлем?
Про що Дуров міг вести переговори з Кремлем?
Про історію України у школі. Чому українці сваряться через це
Про історію України у школі. Чому українці сваряться через це
900 днів війни. Що змінилося у голові у Путіна?
900 днів війни. Що змінилося у голові у Путіна?
«Грізні заяви» Лукашенка. Що це було?
«Грізні заяви» Лукашенка. Що це було?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
44K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
44K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8413
Ексдиректор оборонного підприємства «купив» Ferrari для росіян
5870
Екснардеп поширив фейк про смерть Шуфрича

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Сьогодні, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Вчора, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua