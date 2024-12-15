На Одещині запроваджуються нові уніфіковані графіки відключень

Оновлена система почне діяти вже з 16 грудня

По всій Україні, зокрема і на Одещині, запроваджуються нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх регіонів. Це дозволить більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів. Вони почнуть діяти з 01:00 16 грудня. Про це повідомляє постачальник світла та газу Yasno.

Раніше підхід до формування графіків відключень у різних областях значно відрізнявся за кількістю годин зі світлом та без світла. Щоб виправити це, НЕК Укренерго та Міністерство енергетики впроваджують єдиний підхід до створення графіків по всій країні, який зафіксований законодавчо. Він дозволить більш гнучко керувати енергосистемою. Вже з 01:00 16 грудня почне діяти оновлена система.

Що змінюється

Графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали.

Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Перевірити, до якої ви відноситесь, можна на сайті dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns і в чат-боті Viber: https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi та Telegram: https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot ДТЕК Одеські електромережі.

Більше годин зі світлом – мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

Споживачам будуть завжди доступні два графіки

Графік на добу – чіткий розклад зон «Світло є» (біла) та «Світла немає» (темно-сіра). Буде на сайті та в чат-боті ДТЕК Одеські електромережі напередодні ввечері.

Прогнозний графік на тиждень – показує часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом. Він дозволяє планувати життя на триваліший період, тому завжди є на сайті ОСР.

Уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли при однаковому застосуванню обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доставити.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Згідно з графіками «Укренерго» сьогодні для побутових споживачів буде застосовуватись:

08:00 – 14:00 – одна черга відключень;

14:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу триватиме з 08:00 до 22:00.