Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині запроваджуються нові уніфіковані графіки відключень

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині запроваджуються нові уніфіковані графіки відключень
Споживачам будуть завжди доступні два графіки
фото з відкритих джерел

Оновлена система почне діяти вже з 16 грудня

 

По всій Україні, зокрема і на Одещині, запроваджуються нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх регіонів. Це дозволить більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів. Вони почнуть діяти з 01:00 16 грудня. Про це повідомляє постачальник світла та газу Yasno.

Раніше підхід до формування графіків відключень у різних областях значно відрізнявся за кількістю годин зі світлом та без світла. Щоб виправити це, НЕК Укренерго та Міністерство енергетики впроваджують єдиний підхід до створення графіків по всій країні, який зафіксований законодавчо. Він дозволить більш гнучко керувати енергосистемою. Вже з 01:00 16 грудня почне діяти оновлена система.

Що змінюється

  • Графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали.
  • Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Перевірити, до якої ви відноситесь, можна на сайті dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns і в чат-боті Viber: https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi та Telegram: https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot ДТЕК Одеські електромережі.
  • Більше годин зі світлом – мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

Споживачам будуть завжди доступні два графіки

  • Графік на добу – чіткий розклад зон «Світло є» (біла) та «Світла немає» (темно-сіра). Буде на сайті та в чат-боті ДТЕК Одеські електромережі напередодні ввечері.
  • Прогнозний графік на тиждень – показує часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом. Він дозволяє планувати життя на триваліший період, тому завжди є на сайті ОСР.

Уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли при однаковому застосуванню обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доставити.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Згідно з графіками «Укренерго» сьогодні для побутових споживачів буде застосовуватись:

  • 08:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу триватиме з 08:00 до 22:00.

Читайте також:

Теги: Одеса Укренерго черга обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по Одесі
В Одеській області оголошено день жалоби
18 листопада, 18:15
Зеленський розповів, коли говоритиме з Трампом
Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом про завершення війни
15 листопада, 22:58
Протягом доби у Києві діятимуть графіки відключення світла
Протягом доби у Києві діятимуть графіки відключення світла
22 листопада, 08:58
Одеса готується до новорічно-різдвяних свят
Як Одеса готується до новорічно-різдвяних свят
5 грудня, 13:52
Швейцарія думає яким чином вирішити проблему із притулками для біженців з України
Швейцарія залишить без права на притулок значну частину біженців
5 грудня, 09:14
The Telegraph: Нове падіння курсу рубля посилить інфляційний тиск через подорожчання імпорту
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ
7 грудня, 17:00
Росіяни зруйнували приватну клініку у Запоріжжі та пошкодили розташовані поруч будівлі
Ракетна атака РФ по Запоріжжю, меморандум найбільших банків України. Головне за 10 грудня
10 грудня, 21:00
Відключення світла 12 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 12 грудня: як діятимуть графіки
11 грудня, 17:11
Президентка Грузії подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця»
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
13 грудня, 19:02

Новини

На Одещині запроваджуються нові уніфіковані графіки відключень
На Одещині запроваджуються нові уніфіковані графіки відключень
Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки
Відключення світла на Одещині 15 грудня: графіки
Відключення світла на Одещині 14 грудня: графіки
Відключення світла на Одещині 14 грудня: графіки
Одеський плавець встановив національний рекорд на чемпіонаті світу
Одеський плавець встановив національний рекорд на чемпіонаті світу
13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
13-річний хлопчик з Одеси посмертно подарував другий шанс на життя п’ятьом людям
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки
В Одесі синоптики оголосили І рівень небезпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
74K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
20K
До України йде потужна хвиля снігопадів
16K
Масштабна ДТП поблизу Львова: семеро осіб загинули, ще троє травмовані (фото)
7310
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua