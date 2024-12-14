У Орлі пролунали вибухи, соцмережі повідомляють про атаку на нафтобазу

Над містом видно заграву від пожежі

У ніч проти 14 грудня в російському Орлі пролунали вибухи, повідомляють про атаку на нафтобазу. Про це пише Telegram-канал Astra та інші російські пабліки.

«В Орлі пролунали вибухи. Над містом видно заграву від пожежі», – йдеться у повідомленні.

Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що була атакована нафтобаза. Очевидці повідомляють про щонайменше один палаючий резервуар.

Astra додає, що перед вибухом було чути гул безпілотників.

Наразі офіційних коментарів з цього приводу немає.

Нагадаємо, 12 грудня президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців.

До слова, у Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку. Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Про це повідомив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область. Про це повідомили російські пабліки та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.