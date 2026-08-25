Дрони пробили «озонову діру». Історія бізнесу, на який поклали лапу кремлівські олігархи

За три дні було атаковано п’ять логістичних об’єктів Ozon, після чого акції маркетплейсу пішли вниз

Після кількох тижнів масованих атак на російські логістичні центри Wildberries українські дрони дісталися другого найбільшого російського маркетплейса – Ozon. За три дні під ударом опинилися п’ять його логістичних об’єктів.

Ozon має десятки мільйонів покупців, понад 200 логістичних об’єктів та мільярди замовлень на рік. Російські волонтери використовують платформу для закупівлі спорядження, компонентів для дронів та іншого обладнання для війни проти України.

«Главком» розповідає історію Ozon, кому він належить, що на ньому продають і чому цей російський маркетплейс став черговою ціллю українських ударів.

Що таке Ozon

Ozon – один із двох найбільших маркетплейсів Росії поряд із Wildberries, заснований 1998 року як книжковий інтернет-магазин. Сьогодні це вже ціла система: маркетплейс, Ozon Банк, сервіс подорожей Ozon Travel, доставка продуктів Ozon Fresh і фінтех напрямок із мільйонами клієнтів.

За підсумками 2025 року загальний оборот компанії сягнув приблизно 4,16 трлн руб, а виручка склала близько 998 млрд руб.

Станом на кінець того ж року Ozon мав 50 великих розподільчих центрів і понад 150 логістичних вузлів, а загальна площа складської інфраструктури перевищувала 5 млн кв. м.

Ключові логістичні хаби розташовані у Хоругвіно, Соф’їно, Твері, Електросталі та Новій Ризі (Московська область), Санкт-Петербурзі (Шушари), Ростові-на-Дону, Казані, Єкатеринбурзі, Тюмені, Красноярську, Новосибірську, Омську та Хабаровську.

Хто володіє Ozon і які його зв'язки з Кремлем

Формально Ozon Holdings PLC зареєстрована на Кіпрі, а акції компанії торгуються на Московській біржі під тікером OZON.

Найбільшим акціонером маркетплейсу є структура російського підприємця Олександра Чачави – АТ «О23». Їй належить 34,95% Ozon.

Російський бізнесмен Олександр Чачава володіє більшою часткою акцій Ozon фото: tass.ru

Чачава – венчурний інвестор, засновник фонду Leta Capital. Свою частку в Ozon (спершу 27,71%) він придбав у липні 2025 року в інвестхолдингу «Восток Инвестиции», який раніше отримав її від фонду Baring Vostok американського інвестора Майкла Калві, який роками намагався вести бізнес у Росії, але зрештою був ув'язнений за сфабрикованою, на думку правозахисників, справою. Угода коштувала 38,2 млрд руб.

За даними російського журналіста Дмитра Колезева, частки в Ozon Чачава купив у інтересах братів Ковальчуків – Юрія та Михайла, одних із найближчих і найвпливовіших друзів Путіна. Юрій Ковальчук ще 2014 року потрапив під санкції США, які назвали його «особистим банкіром» президента РФ. Куратором угоди, за тими ж даними, виступав перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, а сам Чачава давно знайомий із сином Кирієнка Володимиром – гендиректором соцмережі VK.

Другий великий власник Ozon – АФК «Система». Їй належить 31,8% акцій маркетплейсу, а решта акцій розподілена між іншими акціонерами.

«Система» – це великий російський холдинг, який володіє частками в різних компаніях. Серед них – телекомунікаційний бізнес, медицина, фармацевтика, енергетика та інші активи. Засновник і найбільший власник «Системи» – мільярдер Володимир Євтушенков (під санкціями РНБО України з травня 2022 року, у вересні 2022-го його українські активи конфісковано в дохід держави).

Володимир Євтушенков, який має третину акцій Ozon, потрапив під санкції ЄС фото: government.ru

Після того як у 2022 році Британія, а згодом і Європейський Союз, запровадили проти нього санкції, Євтушенков формально знизив свою частку в конгломераті до 49%, передавши 10% акцій синові Феліксу, який на той момент входив і до ради директорів самого Ozon.

Пізніше і сам Фелікс потрапив під санкції та вийшов із ради. Разом з АФК «Система» під 21-й пакет санкцій ЄС потрапили й дочірні банківські структури. Також корпорація перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Хронологія ударів: скільки складів уже вражено

Перший удар по об'єктах Ozon Сили оборони України завдали в ніч на 22 серпня 2026 року – по логістичному хабу площею 135 тис. кв. м у Чапаєвську Самарської області. На об’єкті почалася пожежа, роботу складу зупинили, понад 500 працівників евакуювали. У компанії повідомили про постраждалих.

Наслідки атаки дронів на Чапаєвськ скриншот із відео Exilenova+

Вже наступної доби, 23 серпня, дрони уразили склад в Оренбурзі площею понад 200 тис. кв. м. За даними російської влади, об’єкт був пошкоджений уламками безпілотників. Ozon евакуював понад 300 людей і зупинив роботу логістичного центру.

У ніч на 24 серпня масована атака охопила одразу три регіони: під удар потрапили склади в дагестанському селищі Тюбе (біля Махачкали), де спалахнула велика пожежа й роботу об'єкта зупинили повністю. Також постраждали склади Ozon поблизу селища Енем в Адигеї та в Невинномиську Ставропольського краю.

Загальна площа лише трьох складів, уражених у ніч на 24 серпня, склала приблизно 314 тис. кв. м.

Реакція продавців і ринку

Після серії ударів по складах Ozon його акції різко подешевшали. Під час торгів 24 серпня вартість однієї акції спочатку впала на 12,7% – до 2,6 тис. руб, а згодом загальне падіння сягнуло 25%.

У найгірший момент акції коштували 2,12 тис. руб, тобто просідали на 28,5%. Через різке зниження Московська біржа навіть призупинила звичайні торги акціями Ozon і провела спеціальний аукціон.

За кілька днів акції Ozon впали в ціні до 28,5% фото: росЗМІ

Ozon входить до індексу «блакитних фішок» – це найбільші та найпопулярніші компанії на російській біржі. Тому таке падіння вплинуло і на загальні настрої російського фондового ринку.

Після перших ударів сама компанія оперативно розсилала продавцям типові інструкції: товари з уражених складів приховують з сайту, поставки на ці об'єкти тимчасово не приймають, замовлення, які мали відправлятися з центрів, скасовують із поверненням коштів покупцям або перенаправляють на інші склади. Ozon також пообіцяв продавцям переглянути нарахування за слоти та тимчасове скасування плати за розміщення товару на постраждалих об'єктах.

Для багатьох продавців удари по Ozon не стали несподіванкою. Після серії атак на логістичні центри Wildberries частина підприємців вирішила заздалегідь вивезти свій товар зі складів, очікуючи, що наступною ціллю стане саме Ozon.

За даними російського видання «Вот Так», один із продавців зізнався, що ще після перших ударів по Wildberries припустив: наступним під ударом може опинитися Ozon. Тому він вчасно вивіз свої товари зі складів маркетплейсу та уникнув збитків. Водночас його колеги, які зберігали продукцію в уражених хабах Ozon, втратили практично весь товар.

Водночас не всі змогли вивезти свої запаси. У чатах продавці скаржилися на відсутність вільних слотів для самовивозу та надто високу вартість доставки товарів зі складів. Деякі підприємці також дорікали Ozon тим, що компанія мала час підготувати захист своїх логістичних центрів після атак на Wildberries, але, на їхню думку, не зробила достатньо для безпеки товарів партнерів

У соцмережах продавці по-різному відреагували на атаку. Одні кажуть, що вже звикли до таких ударів: «Мінус склад Ozon у Чапаєвську, але паніки як такої немає – ми вже звикли».

Інші бояться, що ситуація буде лише погіршуватися. «Не знаю, хто на що сподівається. Рознесуть усе», – поділилася враженнями одна із продавців і порадила переходити на іноземні маркетплейси.

Щодо прогнозів: опитані ринкові експерти припускають, що розширення ударів по складах маркетплейсів у підсумку призведе до подорожчання товарів на 7–15% у категоріях електроніки, одягу та брендових товарів, а також до подовження термінів доставки – до десяти днів.

Що продається на Ozon

«Главком» перевірив, чи продаються на Ozon товари подвійного призначення й переглянув каталог за низкою пошукових запитів. Попри формальну заборону на продаж зброї, боєприпасів і вибухових речовин, платформа рясніє товарами військового призначення.

Запит «катушка для дрона» видає сотні пропозицій корпусів і готових котушок оптоволокна для FPV-дронів – від бюджетних варіантів на 5–10 км до промислових на 30–32 км вартістю від 1,3 до майже 30 тис. руб. Частина товарів продається під брендом Raptor K1 одразу в комплекті з «повітряним польотним модулем», в описі вказані технічні характеристики на кшталт дальності дії, товщини волокна і сумісності з FPV-дроном.

На Ozon у відкритому продажу представлені котушки оптоволокна для FPV-дронів скриншот з Ozon

Запит «сбросы для дронов» видає цілу лінійку «систем скидання» для FPV-дронів різного калібру (7–15 дюймів) вартістю 1,8–2,4 тис. руб, а також окрему систему точної доставки та скидання вантажу для важкого дрона DJI Mavic 3 Enterprise за 3,6 тис. руб, розраховану на понад 300 циклів скидання. Поруч у видачі – «антиспуфер» для DJI/Autel/FIMI вартістю 4,2 тис. руб, який рекламується як пристрій для захисту дрона від засобів радіоелектронної боротьби.

На Ozon у відкритому продажу представлені системи скидання вантажу для дронів скриншот з Ozon

Продаються на маркетплейсі й оптоволоконні перетворювачі сигналу для FPV-дронів дальністю до 60–80 км вартістю 5,6–10,1 тис. руб за комплект передавача й приймача, а також базові компоненти для збирання безпілотника: польотні контролери (плати управління F4 на 2–3S/20А) за 10,7 тис. руб і мікросхеми-драйвери двигунів вартістю від 212 руб.

Оптоволоконні перетворювачі сигналу та електронні компоненти для FPV-дронів на Ozon скриншот з Ozon

Також у каталозі представлені наземні станції керування дроном дальністю до 40 км (9,9 тис. руб), GPS/GNSS-модулі позиціонування, гіроскопічні модулі GY-521 та інші компоненти навігаційних систем безпілотників.

Наземні станції керування та навігаційні модулі для дронів на Ozon скриншот з Ozon

На платформі можна знайти й тепловізійні приціли вартістю від 55 до 87 тис. руб – усі продаються з кронштейном для встановлення на зброю. Поруч – прилад нічного бачення з кріпленням на шолом за 13,5 тис. руб.

Тепловізійні приціли та прилади нічного бачення у продажу на Ozon скриншот з Ozon

Придбати на Ozon можна тактичні бойові шоломи вартістю 12,6–18,3 тис. руб. Рекламуються вони як «перевірено на СВО» або «сертифікатом РФ».

На Ozon продаються тактичні бойові шоломи із позначкою «перевірено на СВО» скриншот з Ozon

Серед супутнього тактичного спорядження – активні навушники з кріпленням на шолом і тангентою для рації за 6,1 тис. руб, тактичні рукавички, розвантажувальні системи та мультитули.

Тактичне спорядження у каталозі Ozon скриншот з Ozon

Чому Україна атакує маркетплейси

Україна пояснює удари по Ozon насамперед його великою логістичною мережею. У Міністерстві оборони України заявили, що Сили оборони почали знищувати логістичні хаби Ozon, оскільки там зберігаються товари подвійного призначення. За оцінкою Міноборони, удари по таких центрах мають ускладнити логістику російської армії та водночас завдати шкоди економіці РФ.

«Після того як українські підрозділи уразили 15 найбільших логістичних хабів Wildberries, настала черга Ozon», – підкреслило Міноборони.

Президент Володимир Зеленський пояснив логіку таких ударів тим, що Росія сама б'є по українській логістиці та цивільних підприємствах, зокрема по «Укрпошті» та «Новій пошті». Тому Україна почала відповідати ударами по російській логістиці. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, на якому був присутній «Главком».

«Чому ми б’ємо зокрема Wildberries? Тому що це і постачання військових товарів, і великі гроші для Росії. Дуже прорахована наша операція», – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна бачить соціальний вплив своїх ударів по Росії. За його словами, понад 60% російського суспільства хоче завершення війни та припинення вогню. Він додав, що одночасно з цим знижується рівень підтримки влади Володимира Путіна.

Цікаво, що сам Ozon попри нинішню критику клієнтів таки почав готуватися до можливих ударів ще після атак на Wildberries. Компанія переміщувала дорогі товари зі складів до пунктів видачі, змінювала умови страхування та пропонувала продавцям схеми роботи без зберігання товару на великих складах.

Тим часом у Москві на удари традиційно відповідають не згодою на переговори, а черговими погрозами. Володимир Путін заявив, що Україна нібито «відкрила ящик Пандори», атакуючи російські комерційні об'єкти, і пообіцяв удари по найбільш чутливих галузях української економіки. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи атаки на Ozon, заявив: «Відповіді в Києві відчувають кожного дня, кожної ночі».

Кароліна Терещенко, «Главком»