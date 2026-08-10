Росія отримала нові балістичні ракети від Північної Кореї – Зеленський

Північна Корея використала війну проти України для вдосконалення своєї зброї та отримання досвіду сучасних бойових дій

осія отримала додаткові балістичні ракети від Північної Кореї та готується розмістити новий контингент військових КНДР. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, пише «Главком».

Перед цим глава держави провів нараду з військовим керівництвом. У ній взяли участь головнокомандувач ЗСУ, начальник Генерального штабу, міністр оборони, командувачі Сил безпілотних систем та Десантно-штурмових військ, а також представники Служби безпеки України.

Зеленський: Сьогодні є чергове досягнення наших Сил оборони України: уражено ще один об’єкт російської нафтопереробної галузі, і відстань значна – більш ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську в Сибіру. Тепер і цей регіон є доступним для наших дипстрайків. Дуже значиме… pic.twitter.com/chiNNmu3gA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

За словами президента, застосування північнокорейського озброєння у війні дозволяє Пхеньяну вдосконалювати ракети та накопичувати бойовий досвід. Це, як застеріг Зеленський, створює додаткові ризики для Японії, Південної Кореї, Філіппін та інших країн регіону.

«Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. Це не тільки про життя людей в Україні, не тільки про загрози саме нам», – наголосив він.

Глава держави також наголосив, що Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території держави-агресорки. «Буде більше українських дипстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен», – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Росія вперше залишилася без безпечного стратегічного тилу та дедалі більше залежить від військової допомоги Північної Кореї.

Окремо президент повідомив про відновлення електропостачання після російських атак. Станом на вечір в Одесі без світла залишалися майже 70 тис. сімей. Російські удари по енергетичних об'єктах та іншій критичній інфраструктурі також зафіксували на Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Харківщині.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує залучити від 30 до 50 тис. військових із Північної Кореї. За його словами, участь північнокорейських солдатів у війні дозволяє КНДР отримувати досвід сучасних бойових дій, що в перспективі створює додаткові загрози для країн Азії.