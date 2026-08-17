Найбільший хаб Wildberries перетворився на згарище після ударів дронів

Логістичний центр у Підмосков'ї займав майже 250 тис. кв. м та був одним із ключових вузлів російського маркетплейсу

У Мережі з'явилися кадри, на яких показано наслідки ударів по найбільшому логістичному центру Wildberries у Коледіно Московської області. Після атаки на території масштабного комплексу залишилося згарище. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На оприлюднених кадрах видно наслідки пожежі та руйнування на території логістичного центру. До атаки комплекс у Коледіно був найбільшим хабом Wildberries за площею та одним із ключових логістичних вузлів компанії. Площа об'єкта становила близько 250 тис. кв. м.

Це не перша атака на логістичні об'єкти Wildberries на території Росії. Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу компанії у Башкортостані. Тоді вогонь знищив майже 30 тис. кв. м будівлі, що становить приблизно п'яту частину площі всього комплексу.

За оцінками аналітиків, об'єкт у Башкортостані став уже 21-м логістичним центром Wildberries у Росії, який було пошкоджено або знищено з 18 липня.

Цієї ночі безпілотники атакували й інші регіони Росії. Під ударом опинилися Москва та Ленінградська область. Зокрема, було зафіксовано пошкодження та пожежу в районі порту Усть-Луга.

Російська регіональна влада заявила про роботу протиповітряної оборони. За її даними, протягом атаки нібито було збито понад пів сотні безпілотників.