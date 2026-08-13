Удари українських дронів спричинили нову проблему для економіки РФ

Доставка з Китаю до Росії подорожчала майже на третину

Вартість вантажних перевезень на окремих маршрутах зросла до 50%, а російський бізнес уже почав шукати альтернативні способи доставки товарів

Удари українських безпілотників та спричинені ними проблеми з пальним призвели до суттєвого подорожчання автомобільних вантажних перевезень у Росії. Зростання логістичних витрат посилює інфляційний тиск, а учасники ринку не очікують повернення цін до попередніх рівнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Попри розгалужену мережу залізниць, автомобільний транспорт залишається основним способом перевезення вантажів у Росії. За даними Росстату, протягом першого півріччя 2026 року на нього припало понад 70% усіх вантажних перевезень.

Найбільш відчутно ситуація погіршилася в липні, коли паливна криза досягла найгострішої фази. Середні ставки на вантажні перевезення тоді збільшилися на 12–15% порівняно з попереднім місяцем. На окремих маршрутах та в деяких регіонах зростання сягнуло 50%.

«У липні, у найгостріший період паливної кризи, ставки на вантажоперевезення зросли в середньому на 12–15% порівняно з попереднім місяцем, а на деяких маршрутах і в певних регіонах зростання сягало 50%», – повідомив Reuters голова Комітету з вантажного та комерційного транспорту Асоціації «російські автомобільні дилери» Віталій Кісєльов.

За його словами, близько 30% транспортних витрат припадає саме на пальне. Ситуацію для перевізників додатково ускладнило зникнення знижок на пальне, які раніше становили від 7% до 12%.

«Зростання вартості дизельного палива збіглося з підвищенням зборів за проїзд федеральними автомагістралями, нестачею водіїв та сезонним сплеском попиту на перевезення швидкопсувних вантажів», – сказав Кісєльов.

Російська влада заявила про стабілізацію ситуації з нестачею пального у багатьох регіонах. Для покриття дефіциту Росія почала імпортувати бензин та пом'якшила вимоги до якості пального.

Однак проблеми досі зберігаються в окремих частинах країни, зокрема у Сибіру та поблизу кордону з Китаєм. Водночас удари українських безпілотників не припиняються.

Особливо складною стала ситуація на маршрутах із Китаю, який протягом останніх років став найважливішим торговельним партнером Росії.

Засновник логістичної компанії «Оптималог» Георгій Властопуло розповів, що перевізники зіткнулися з перебоями у постачанні пального в Забайкальському краї. Через цей регіон проходить значна частина вантажопотоку з Китаю.

«Ставки зросли приблизно на 20–25%, якщо порівнювати травень і початок червня з серединою липня, коли наслідки паливної кризи були найгострішими. Зараз ціни трохи знизилися, але незначно», – сказав він.

Водночас вартість автомобільного перевезення вантажів із Китаю до Москви зросла майже на третину – приблизно до 1,1–1,2 млн рублів, або $14 тис. До початку кризи аналогічна доставка коштувала $10–11 тис.

На тлі подорожчання автомобільних перевезень клієнти почали активніше шукати альтернативні маршрути. Попит на прямі залізничні перевезення збільшився приблизно на 18–20%, а на морські – на 10–12%.

Зростання логістичних витрат водночас посилює інфляційний тиск у Росії. Вищу вартість пального та перевезень бізнес змушений враховувати у своїх витратах.

Навіть після часткової стабілізації ситуації представники галузі не очікують, що тарифи повернуться до рівнів, які існували до паливної кризи. Учасники ринку побоюються, що різке подорожчання перевезень перетвориться з тимчасової проблеми на довгострокову тенденцію.



Нагадаємо, що російський маркетплейс Wildberries на тлі регулярних українських ударів по своїх логістичних об'єктах нібито спробував ввести в оману Сили безпілотних систем ЗСУ та навести дрони на об'єкти свого конкурента Ozon.