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Російська атака пошкодила термінал «Нової пошти» у Полтаві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська атака пошкодила термінал «Нової пошти» у Полтаві
«Нова пошта» розповіла, як працюватиме після російського удару
фото: ДСНС

Компанія повідомила, чи постраждали працівники, що буде з пошкодженими відправленнями та як удар вплинув на роботу логістики

У ніч проти 30 липня російські війська під час масованої атаки по Україні завдали удару по сортувальному терміналу «Нової пошти» у Полтаві. У компанії заявили, що на момент обстрілу працівники перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Нової пошти».

У компанії повідомили, що наразі триває оцінка масштабів руйнувань та наслідків атаки. «Нова пошта» також запевнила клієнтів, що всі відправлення, які були пошкоджені внаслідок російського удару, будуть компенсовані. Йдеться про виплату оголошеної вартості посилок.

Детальний порядок отримання компенсації компанія пообіцяла повідомити окремо після завершення оцінки збитків. Клієнтам рекомендували перевіряти статус своїх відправлень через мобільний застосунок або на офіційному сайті «Нової пошти».

Попри пошкодження сортувального терміналу, компанія продовжує працювати у штатному режимі. Логістичні процеси не зупинені, а фахівці займаються ліквідацією наслідків російської атаки та оцінкою завданих збитків.

Варто зазначити, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Відомо про постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.

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Теги: Полтавщина росія Нова пошта

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