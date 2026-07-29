Українські дрони змусили Wildberries терміново шукати склади за кордоном

Компанія шукає до 100 тис. кв. м складських площ

Найбільший російський маркетплейс Wildberries розпочав пошук складських приміщень у Казахстані після серії ударів українських безпілотників по логістичних об'єктах на території Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Коммерсант».

За даними співрозмовників видання на ринку нерухомості, компанія шукає близько 100 тис. кв. м складських площ. Джерело стверджує, що Wildberries готовий орендувати практично всі доступні логістичні об'єкти в Казахстані.

За словами співрозмовників, таким чином маркетплейс намагається убезпечити частину своєї логістичної інфраструктури від атак українських безпілотників.

Втім, реалізувати ці плани буде непросто. За даними NF Group, наприкінці 2025 року в Казахстані налічувалося 1,9 млн кв. м якісних складських площ, із яких вільними були лише 5,8%. Станом на кінець червня 2026 року загальна площа вільних приміщень становила близько 130 тис. кв. м і була розподілена між різними містами.

Джерела також зазначають, що Wildberries розглядає можливість розширення логістичної мережі й у Росії. Однак власники складських комплексів неохоче укладають нові договори оренди через ризики атак безпілотників. Раніше в компанії заявляли, що стандартні страхові поліси не покривають збитків, завданих ударами дронів.

У пресслужбі Wildberries повідомили, що компанія продовжує реалізовувати заплановані проєкти зі створення логістичних центрів у країнах своєї присутності. Зокрема, в Казахстані триває будівництво складу площею понад 100 тис. кв. м в Алмати та логістичного комплексу площею понад 160 тис. кв. м в Астані.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня українські Сили оборони завдали удару по логістичному комплексу Wildberries у Рязані. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження логістичного центру, а внаслідок атаки на території складу спалахнула масштабна пожежа, яка охопила значну частину будівлі. Крім цього, під удар потрапив Рязанський нафтопереробний завод та інші військові й логістичні об'єкти Росії. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив результати далекобійних ударів, заявивши, що Україна й надалі завдаватиме втрат російській військовій логістиці та інфраструктурі.