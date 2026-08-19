Сили оборони вдарили по військових об'єктах РФ на окупованих територіях

Під удар потрапили одразу три склади безпілотників, військова логістика окупантів та інфраструктура для управління «Геранями»

У ніч на 19 серпня 2026 року Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей були автомобільний міст, склади безпілотників, засоби управління БпЛА та місце зосередження російської військової техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили автомобільний міст через річку Молочну в районі Молочанська Запорізької області. За даними Генштабу, російські окупаційні війська використовували цю споруду для забезпечення військової логістики.

Також Сили оборони завдали ударів по трьох складах безпілотних літальних апаратів противника. Два з них розташовані в районах Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині. Ще один склад БпЛА уражено в районі Лобачевого Луганської області.

Окремими цілями українських військових стали об'єкти, які російські окупанти використовували для управління безпілотниками.

В Оленівці у тимчасово окупованому Криму Сили оборони уразили наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера».

Крім того, українські військові уразили пункт управління БпЛА в районі Верхнього Рогачика Херсонської області. Удари також було завдано по об'єктах російських військ на території тимчасово окупованої Луганщини.

У Кадіївці Сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення противника. У Лисичанську під удар потрапив район зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Нагадаємо, 17 серпня та в ніч на 18 серпня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей РФ. Зокрема, було уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

Також українські військові уразили п'ять пунктів управління БпЛА противника. Під удари потрапили об'єкти в районах Устинки та Журавльовки Білгородської області РФ, а також Новоіванівки, Нового та Малих Щербаків Запорізької області.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.