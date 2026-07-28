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«Крим у темряві»: як удари по енергетиці змінили життя на півострові

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Крим у темряві»: як удари по енергетиці змінили життя на півострові
NYT описала енергетичну кризу в окупованому Криму
фото: «Крим.Реалії»

У деяких районах півострова електроенергія зникає на тривалий час, а мешканці шукають генератори та альтернативні джерела живлення

У тимчасово окупованому Криму через удари по енергетичній інфраструктурі виникли масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал The New York Times.

Атаки на енергомережу півострова стали відповіддю на багаторічні російські удари по енергетичній інфраструктурі України. За даними видання, метою таких дій було посилення тиску на Кремль. Інтенсивна операція проти енергетичних об’єктів Криму розпочалася у червні. Основними цілями стали об’єкти поблизу російських військових баз на півночі півострова.

До кінця липня у великих містах і селах північного Криму відбувалися тривалі відключення електроенергії. Через знеструмлення зупинялися водяні насоси, а в окремих районах виникли проблеми з водопостачанням. Внаслідок українських ударів протягом одного тижня без електроенергії нібито залишилися будинки 1,4 млн жителів Криму, стверджує видання, посилаючись на російського дипломата.

За даними аналізу супутникових знімків, проведеного «Медузою», на початку липня рівень нічного освітлення на півострові впав до менш ніж 20% від звичайного рівня.  Мешканці Криму розповідають, що намагаються придбати генератори, сонячні панелі та інвертори. Частина людей також почала розглядати можливість виїзду з півострова.

Найбільше проблем, за даними ЗМІ, виникло на півночі Криму. Зокрема, у Джанкої після ударів по двох електропідстанціях нібито тривали 15-денні перебої з електропостачанням. Водночас у центральних районах півострова також фіксували наслідки енергетичних проблем: у деяких місцях не працювали магазини, залізничний вокзал, а на дверях закладів з’являлися оголошення про відсутність електрики.

Окупаційна влада Криму не оприлюднювала повного масштабу відключень, лише повідомляла про роботу над вирішенням проблеми. Російська влада також запропонувала виплати мешканцям, які залишалися без електроенергії понад 48 годин.

Нагадаємо, Україна продемонструвала новий спосіб застосування ударних БпЛА – запуск дронів із повітряних куль. Технологія, за оцінками експертів, дозволяє збільшити ефективність використання безпілотників.

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Теги: електроенергія війна енергетика Крим

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