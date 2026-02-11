Ще один нардеп втратить мандат

У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ

Вирок щодо обранця Федора Христенка набрав чинності

Позафракційний обранець Федір Христенко (обраний до Ради від забороненої ОПЗЖ в одномандатному окрузі на Донеччині), засуджений за державну зраду, невдовзі втратить депутатський мандат. Як стало відомо «Главкому» з джерел у правоохоронних органах, вирок щодо Христенка набрав чинності.

Згідно зі статтею 81 Конституції, повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно нього.

дані: сайт Верховної Ради

На початку грудня 2025 року Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини народного депутата Федора Христенка. Йому інкримінувалися державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживання впливом. Текст вироку засекречено у судовому реєстрі у зв’язку із заходами безпеки.

Загалом, за час каденції Верховної Ради IX скликання (з кінця серпня 2019 року) вибуло 64 нардепа. Депутатський мандат на підставі вироку суду втратив «слуга» Андрій Одарченко (засуджено за хабар).

Ще один кандидат «на виліт» з Ради – Анатолій Гунько з депгрупи «Відновлення України». 9 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду поставила крапку в резонансній справі Гунька. Попри часткове пом'якшення терміну ув'язнення, вирок набув законної сили: політика взято під варту безпосередньо у залі суду.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2025 року українські спецслужби повернули з Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну народного депутата Федора Христенка, який перед тим перебував у розшуку.

За даними слідства, Федір Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.