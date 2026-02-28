Українська співачка опинилася в Дубаї під час гучних вибухів

MamaRika поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні

Артистка разом із сином поїхала на відпочинок. Натомість вони опинились в місті, де лунають вибухи

Українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів. Як інформує «Главком», про це виконавиця повідомила в Instagram. Артистка разом із сином вирушила у зимову відпустку. Сімейство вирішило насолодитися відпочинком у Дубаї, що в ОАЕ. Як говорить MamaRika, вона поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

Проте відпочинок співачки минає не так, як їй цього б хотілося. 28 лютого в Абу-Дабі та Дубаї, де й перебуває виконавиця, пролунали гучні вибухи. MamaRika говорить, що війна наздогнала їх і там. Тим не менш, співачка заспокоїла прихильників та запевнила, що в них із сином все гаразд.

«Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут… З нами все ок, дякую, що хвилюєтесь», – поділилась артистка.

Зазначимо, у Дубаї та Абу-Дабі пролунали гучні вибухи. ОАЕ опинились під обстрілом іранських балістичних ракет після того, як США та Ізраїль атакували Іран. Тим часом іранські військові завдали удару по Ізраїлю, а також по американських військових об'єктах, що базуються на Близькому Сході.

MamaRika під час відпочинку в ОАЕ фото: MamaRika/Instagram

Раніше співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) зізналася в інтервю блогеру Славі Дьоміну, що її батько мешкає в Росії. Артистка каже, що дуже нечасто розмовляє з татом по телефону та старається не чіпати тему війни: «Він у Росії. Він просто живе там, і цим все сказано».

Також співачка MamaRikа в інтерв'ю ютуб-програмі Gloster FM розповіла про участь у проєкті «Фабрика зірок» та зізналася, що Таїсія Повалій спеціально занижувала бали українським артистам та підсужувала росіянам.