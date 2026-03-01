Лобода показала, як ховалася від обстрілів у Дубаї
Артистка не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони
Співачка Світлана Лобода, яка перебуває зараз у Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), опублікувала в Instagram кадри з підземного паркінгу, в якому вона переховувалася разом з іншими людьми через обстріли міста. Про це повідомляє «Главком».
За словами артистки, вона не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони й припинення авіасполучення на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. Наразі аеропорти Дубая тимчасово не приймають і не відправляють рейси з огляду на ситуацію з безпекою.
У своїх сторіс Лобода опублікувала фото та відео з укриття – підземного паркінгу торгового центру, де люди сидять на стільцях, очікуючи на завершення повітряної тривоги та обстрілів, і підписала: «Дубай. Підземний паркінг. Весело».
Нагадаємо, українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів. Артистка поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського обстрілу міста Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах пошкоджень зазнала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Також відомо про чотирьох постраждалих.
