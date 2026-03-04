Катар повністю зупиняє виробництво скрапленого газу

Катар змушений призупинити на кілька тижнів виробництво скрапленого газу

Катар змушений повністю зупинити виробництво скрапленого природного газу через військову атаку. Компанія QatarEnergy оголосила форс-мажор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За попередніми оцінками, відновлення процесу займе щонайменше два тижні.



«Після закриття головний завод Катару в Рас-Лаффані не зможе відновити перетворення газу на суперохолоджене паливо щонайменше дві тижні, згідно з попередніми оцінками. Після перезапуску знадобиться щонайменше ще дві тижні, щоб вийти на повну потужність», – пише агентство.

Також для повернення до нормальних рівнів виробництва знадобиться ще приблизно два тижні після перезапуску, тобто загалом близько одного місяця.

Зауважимо, Катар забезпечує близько 20% світового експорту скрапленого газу.

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан та Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу. За даними міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

«Главком» також писав, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Під час розмови сторони зупинилися на ситуації навколо іранських ракетних та дронових атак, які останніми днями зачепили країни Перської затоки.