Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Окрему хвилю реакцій викликали меми з відсиланням на ТЦК
фото з відкритих джерел

Люди не іронізують над самою трагедією, а радше щодо власного досвіду життя на початку повномасштабної війни

Світ шокований бомбардуваннями Дубая, які розпочав Іран 28 лютого, у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Українці, які знають, що таке перебувати весь час під обстрілами, відреагували на новини мемами. Про це повідомляє «Главком».

Люди не іронізують над самою трагедією, а радше щодо власного досвіду життя на початку повномасштабної війни.

«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая фото 1

У мемах з'являються знайомі символи українського спротиву – Пес Патрон, вислів «Доброго вечора, ми з України» та інші культурні паралелі, які зрозумілі українській аудиторії, але в контексті Дубая.

Окрему хвилю реакцій викликали меми з відсиланням на ТЦК.

26 фото
На весь екран

Нагадаємо, українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів. Артистка поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського обстрілу міста Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах пошкоджень зазнала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Також відомо про чотирьох постраждалих.

Також Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі.

Читайте також:

Теги: українці ОАЕ пес Патрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для початку варто розуміти, що навіть тривалий мир – не панацея і не кінець наших проблем
Чому Кремлю вигідна тимчасова заморозка війни
9 лютого, 18:23
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
22 лютого, 06:55
Минулого місяця понад 1,4 тис. людей було госпіталізовано до медичних закладів через обмороження
Скільки українців постраждали від переохолодження у січні: дані МОЗ
9 лютого, 16:38
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Окупанти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств
Спецслужби РФ активізували вербування українців: які схеми використовують
16 лютого, 12:25
Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття
Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування
16 лютого, 18:19
Поліцейські охороняють територію, де члени організованої злочинності підпалили автомобілі
МЗС закликає українців у Мексиці до підвищеної обережності через армійську спецоперацію
23 лютого, 08:22
Іранський «Шахед» влучив у ТЦ в Шарджі
«Шахед» влучив у торговельний центр в ОАЕ (відео)
Сьогодні, 12:18
ОАЕ оголосили про успішне перехоплення декількох іранських ракет, націлених на країну
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини
Вчора, 18:50

Курйоз

«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)
Ткаченко розповів про курйозну розмову з Кличком про лід (відео)
«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.
«Ексклюзивна пропозиція». У Білорусі продається ціле село за майже $10 тис.
Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою
Соцмережі розвеселила промова Залужного англійською мовою
Клопотенко показав як любить їсти і збурив мережу
Клопотенко показав як любить їсти і збурив мережу
В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття
В Італії чоловік навчив собаку незаконно викидати сміття

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Сьогодні, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua