«Пес Шайтан» і «Фортеця Бурдж Халіфа»: українці відреагували мемами на новини з Дубая
Люди не іронізують над самою трагедією, а радше щодо власного досвіду життя на початку повномасштабної війни
Світ шокований бомбардуваннями Дубая, які розпочав Іран 28 лютого, у відповідь на операцію США та Ізраїлю. Українці, які знають, що таке перебувати весь час під обстрілами, відреагували на новини мемами. Про це повідомляє «Главком».
У мемах з'являються знайомі символи українського спротиву – Пес Патрон, вислів «Доброго вечора, ми з України» та інші культурні паралелі, які зрозумілі українській аудиторії, але в контексті Дубая.
Окрему хвилю реакцій викликали меми з відсиланням на ТЦК.
Нагадаємо, українська співачка MamaRika опинилась в Дубаї під час гучних вибухів. Артистка поїхала із сином за кордон, аби хоча б на трішки відволіктися від реалій війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок іранського обстрілу міста Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах пошкоджень зазнала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Також відомо про чотирьох постраждалих.
Також Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі.
