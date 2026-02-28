Головна Світ Соціум
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Дубаї внаслідок іранського удару по готелю постраждали чотири людини
ОАЕ оголосили про успішне перехоплення декількох іранських ракет, націлених на країну
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони ОАЕ оголосило, що системи протиповітряної оборони перехопили та знищили вже третю хвилю іранських ракет і безпілотників

Унаслідок іранського обстрілу міста Дубай в Об’єднаних Арабських Еміратах пошкоджень зазнала будівля готелю Fairmont The Palm у районі Пальма Джумейра. Також відомо про чотирьох постраждалих. Як інформує «Главком», про це пише видання Gulf News.

Влада Дубаю підтвердила «інцидент» у будівлі в районі Пальма Джумейра. Раніше в мережі з’являлися відео пожежі в готелі Fairmont The Palm, розташованому в цьому районі. На місце події направили команди екстреного реагування, а згодом стало відомо, що пожежу взяли під контроль.

Загалом чотири людини зазнали поранень – їх доправили до медичних закладів. У мережі також припускають, що будівлю атакував безпілотник типу Shahed.

Міністерство оборони ОАЕ оголосило, що системи протиповітряної оборони перехопили та знищили вже третю хвилю іранських ракет і безпілотників, запущених у бік країни. Там кажуть, що операцію провели з високою ефективністю. Водночас уламки деяких ракет упали в кількох районах Абу-Дабі та Дубаю.

Крім того, відомо про пошкодження аеропорту в Кувейті – країні, по якій Іран також завдав ударів у відповідь на атаку Ізраїлю та США.

«Безпілотник був спрямований проти Міжнародного аеропорту Кувейту, унаслідок чого кілька співробітників зазнали незначних травм, а пасажирському терміналу було завдано незначної матеріальної шкоди», – повідомила влада Кувейту.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».

