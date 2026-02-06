Головна Думки вголос Віктор Таран
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі

Що насправді показали перемовини в Абу-Дабі
фото: Reuters

Чого можна було очікувати від військово-технічних консультацій?

Поки що єдиним реальним результатом переговорів в Абу-Дабі стали домовленості між Росією та Україною щодо обміну військовополоненими. І це насправді дуже багато.

З іншого боку, а чого можна було очікувати від військово-технічних консультацій? Щодо вирішення великих політичних питань то на них не варто очікувати. Україна не хоче поступатися територією, не хоче скорочувати армію і хоче, щоб війська НАТО виступали у ролі миротворців. У росіян принципово інша позиція. І це ще сторони не обговорювали статус російської мови, культури (Булгаков енд Ко) та церковні питання.

Тому те, що відбувається в Абу-Дабі лиш канал спілкування. Не більше. І для того, щоб це переросло в серйозний діалог потрібен або стратегічний результат на землі, або економічний крах. Але жодна із сторін його немає. ЗСУ тримаються, а темпи наступу росіян впали до мінімуму. До речі, ситуація з блокуванням «Старлінк» у цій ситуації нам на руку. Бо це ще більше сповільнить російський наступ.

Очікувати на виснаження обох сторін теж не виходить. Ми маємо стале фінансування від партнерів на найближчі два роки, а росіяни так і не отримали анонсованих американцями серйозних санкцій. Так що ні цієї зими, ні навіть навесні нічого не закінчиться. Набираймо сил, терпіння, підтримуємо ЗСУ і готуємось до подальшого протистояння. Ця війна ще мінімум до кінця року.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна росія переговори США

