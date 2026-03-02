На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14

Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога

На британській авіабазі «Акротірі», що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів. Про це пише «Главком» із посиланням на Channel 14.

Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо. Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що дві запущені Іраном ракети не досягли своїх цілей на острові.

Цей інцидент збігся в часі з важливою тристоронньою заявою Великої Британії, Німеччини та Франції. Країни оголосили про спільну готовність до проведення операції проти Ірану, мета якої – ліквідація спроможностей режиму запускати ракети та безпілотники.

На тлі загострення британські збройні сили вже активізували свою діяльність у межах регіональних оборонних заходів. Зокрема, у межах операції «Рев Гаррі» британський винищувач перехопив безпілотний апарат поблизу узбережжя Катару. Прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив активність авіації у небі, наголосивши на координації дій для захисту регіону.

Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу, опублікувавши спільну заяву, в якій засудили дії Тегерана.

Лідери трьох європейських країн заявили, що вони «шоковані невибірковими та непропорційними ракетними атаками, здійсненими Іраном проти країн регіону», йдеться у їх заяві.

До слова, Велика Британія погодилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для здійснення оборонних ударів по іранських ракетних об’єктах.

Прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що Лондон задовольнив відповідний запит США, аби знищити іранські ракети та пускові установки безпосередньо в місцях їхнього зберігання. За його словами, це необхідно для захисту цивільного населення та запобігання ударам по країнах регіону, які не є сторонами конфлікту.