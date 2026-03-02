Головна Світ Політика
search button user button menu button

На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога

На британській авіабазі «Акротірі», що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів. Про це пише «Главком» із посиланням на Channel 14.

Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо. Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що дві запущені Іраном ракети не досягли своїх цілей на острові.

Цей інцидент збігся в часі з важливою тристоронньою заявою Великої Британії, Німеччини та Франції. Країни оголосили про спільну готовність до проведення операції проти Ірану, мета якої – ліквідація спроможностей режиму запускати ракети та безпілотники. 

На тлі загострення британські збройні сили вже активізували свою діяльність у межах регіональних оборонних заходів. Зокрема, у межах операції «Рев Гаррі» британський винищувач перехопив безпілотний апарат поблизу узбережжя Катару. Прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив активність авіації у небі, наголосивши на координації дій для захисту регіону.

Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу, опублікувавши спільну заяву, в якій засудили дії Тегерана. 

Лідери трьох європейських країн заявили, що вони «шоковані невибірковими та непропорційними ракетними атаками, здійсненими Іраном проти країн регіону», йдеться у їх заяві.

До слова, Велика Британія погодилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для здійснення оборонних ударів по іранських ракетних об’єктах. 

Прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що Лондон задовольнив відповідний запит США, аби знищити іранські ракети та пускові установки безпосередньо в місцях їхнього зберігання. За його словами, це необхідно для захисту цивільного населення та запобігання ударам по країнах регіону, які не є сторонами конфлікту.

Теги: вибух Велика Британія Кіпр Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Ірані підняли чорний жалобний прапор
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Вчора, 05:34
Колосков зробив антиамериканську заяву
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
28 лютого, 16:40
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
23 лютого, 05:21
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час розмови з Міністром оборони України Михайлом Федоровим
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні
22 лютого, 15:32
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
Безпілотники атакували Росію та окупований Крим: головне за ніч
20 лютого, 05:55
Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
17 лютого, 16:05
На одній з вулиць Голосіївського району Києва вибухнув фургон Peugeot Partner
Підрив евакуаційного авто у Києві: поліція розкрила деталі цинічної схеми (фото)
16 лютого, 15:02
Коментарі Трампа змінили настрій ринку і знизили вартість нафти
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
13 лютого, 09:21
Дим, який здійнявся після вибуху
У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль
11 лютого, 22:50

Політика

ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua